Gündem Sağanak yağıştan otomobil denize sürüklendi
AYDİN

Aydın Didim'de sağanak yağıştan otomobil denize sürüklendi

Sağanak yağıştan otomobil denize sürüklendi     

Aydın'ın Didim ilçesinde sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Taşkın nedeniyle park halindeki otomobil denize sürüklendi.

Haber Merkezi AA
Orman Kampı mevkisinde park halindeki bir otomobil denize sürüklendi.
Orman Kampı mevkisinde park halindeki bir otomobil denize sürüklendi.

Aydın'ın Didim ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı, bir otomobil denize sürüklendi.

İlçede gece boyunca etkisini sürdüren kuvvetli sağanak dolayısıyla cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Cumhuriyet ve 19 Mayıs caddeleri ile Atatürk, İnönü, Adnan Menderes bulvarları ve ilçe merkezindeki ana arterlerde rögarların tıkanması sonucu oluşan su birikintileri, trafikte aksamalara neden oldu.

Ana arterlerde rögarların tıkanması sonucu su birikintileri oluştu.

Yollarda mahsur kalan bazı araçlar ise çekici yardımıyla kurtarıldı.

Sağanak nedeniyle zaman zaman elektrik kesintileri oluştu, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Meteorolojiden 47 ile yağış uyarısı
GÜNDEM
Meteorolojiden 47 ile yağış uyarısı

Belediye ekipleri, su basan yerlerde tahliye çalışması yaptı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de yollarda önlemlerini artırdı.

AA

Otomobil denize sürüklendi

  • Öte yandan, sağanak sonrası oluşan taşkın nedeniyle Orman Kampı mevkisinde park halindeki bir otomobil denize sürüklendi.

Aydın hava durumu için tıklayınız

Didim'i sağanak vurdu: Otomobil denize sürüklendi
FOTOĞRAF 11
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Didim'de gece boyunca etkisini sürdüren kuvvetli sağanak dolayısıyla cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Title
Cumhuriyet ve 19 Mayıs caddeleri ile Atatürk, İnönü, Adnan Menderes bulvarları ve ilçe merkezindeki ana arterlerde rögarların tıkanması sonucu oluşan su birikintileri, trafikte aksamalara neden oldu.
Title
Yollarda mahsur kalan bazı araçlar ise çekici yardımıyla kurtarıldı.
Title
Sağanak nedeniyle zaman zaman elektrik kesintileri oluştu, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.
Title
Belediye ekipleri, su basan yerlerde tahliye çalışması yaptı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de yollarda önlemlerini artırdı.
Title
Öte yandan, sağanak sonrası oluşan taşkın nedeniyle Orman Kampı mevkisinde park halindeki bir otomobil denize sürüklendi.
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Title
Title
Didim'i sağanak vurdu: Otomobil denize sürüklendi
Aydın'ın Didim ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı, bir otomobil denize sürüklendi.


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