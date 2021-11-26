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Aydın'a kuvvetli yağış uyarısı

Meteorolojiden Aydın için uyarı geldi. Son hava durumu tahminlerine göre, Aydın il genelinde gece saatlerinden itibaren kuvvetli yağış görülecek. Detaylar haberimizde...

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Haber Merkezi İHA
​​Aydına kuvvetli yağış uyarısı! 5 günlük Aydın hava durumu
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Aydın il genelinde gece saatlerinden itibaren kuvvetli yağış görülecek.


Meteoroloji’nden yapılan açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Aydın il genelinde gece saatlerinden itibaren kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

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