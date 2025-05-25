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Aydın'da tozlu hava etkili oldu

Aydın'da tozlu hava etkili oldu

17:4225/05/2025, Pazar
IHA
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Aydın'da öğlen saatlerinden sonra toz bulutu etkili olurken, görüş mesafesi azaldı.
Aydın'da öğlen saatlerinden sonra toz bulutu etkili olurken, görüş mesafesi azaldı.

Aydın'da öğlen saatlerinden sonra toz bulutu etkili olurken, görüş mesafesi azaldı. Tozlu hava görüş mesafesini etkilerken, rüzgarla birlikte bazı ağaçların dalları kırıldı. Rüzgarlı havanın ardından Aydın'da bu gece ve yarın sağanak yağışlı havanın etkili olması bekleniyor.

Aydın'da öğlen saatlerinden sonra toz bulutu etkili olurken, görüş mesafesi azaldı.


Meteoroloji'nin sağanak yağış ve toz taşınımı uyarısının ardından Aydın'da akşam saatlerinde etkili olan rüzgarla birlikte tozlu hava kendini hissettirdi.


Tozlu hava görüş mesafesini etkilerken, rüzgarla birlikte bazı ağaçların dalları kırıldı. Rüzgarlı havanın ardından Aydın'da bu gece ve yarın sağanak yağışlı havanın etkili olması bekleniyor.



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