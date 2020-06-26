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Gündem AYMden HDPye red Cumhurbaşkanlığı tezkeresiyle milletvekilleri düşürülmüştü
POLİTİKA

HDP'li milletvekillerinin vekilliklerinin düşürülmesine yapılan itiraz reddedildi

AYM’den HDP’ye red: Cumhurbaşkanlığı tezkeresiyle milletvekilleri düşürülmüştü

Anayasa Mahkemesi (AYM), HDP’li Leyla Güven ve Musa Farisoğulları’nın milletvekilliklerinin düşürülmesine ilişkin bireysel başvuruyu reddetti. Mahkumiyet kararları kesinleşen iki vekilin milletvekillikleri 4 Haziran’da TBMM’de okunan Cumhurbaşkanlığı tezkereleriyle düşürülmüştü.

Osman Özgan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

“Silahlı terör örgütü üyesi olmak” suçundan 9 yıl kesinleşmiş hapsi bulunan Farisoğulları ile yine aynı suçtan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapsi bulunan Güven’in vekilliklerinin düşürülmesinin iptali için AYM’ye bireysel başvuru yapıldı. AYM, dün gündemine aldığı itirazı karara bağladı. Başvuruyu inceleyen AYM, oy birliğiyle başvuruyu reddetti. Kararda, yetkinin TBMM’de olduğuna işaret edildi. Öte yandan, infaz sisteminde de önemli değişiklikler getiren yasayı CHP, AYM’ye taşıdı. İlk incelemesini tamamlayan Yüksek Mahkeme, İnfaz Yasası’nın iptal istemini esastan görüşme kararı aldı.

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