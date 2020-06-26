AYM’den HDP’ye red: Cumhurbaşkanlığı tezkeresiyle milletvekilleri düşürülmüştü

“Silahlı terör örgütü üyesi olmak” suçundan 9 yıl kesinleşmiş hapsi bulunan Farisoğulları ile yine aynı suçtan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapsi bulunan Güven’in vekilliklerinin düşürülmesinin iptali için AYM’ye bireysel başvuru yapıldı. AYM, dün gündemine aldığı itirazı karara bağladı. Başvuruyu inceleyen AYM, oy birliğiyle başvuruyu reddetti. Kararda, yetkinin TBMM’de olduğuna işaret edildi. Öte yandan, infaz sisteminde de önemli değişiklikler getiren yasayı CHP, AYM’ye taşıdı. İlk incelemesini tamamlayan Yüksek Mahkeme, İnfaz Yasası’nın iptal istemini esastan görüşme kararı aldı.

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