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Gündem AYMden iki tartışmalı karar daha Demirtaş ve Erdeme hak ihlali
ANKARA

AYM’den iki tartışmalı karar daha: Demirtaş ve Erdem'e hak ihlali!

Anayasa Mahkemesi (AYM) son yıllarda verdiği tartışmalı kararlara bir yenisini daha ekledi. Mahkeme, Selahattin Demirtaş ve CHP’li Eren Erdem’in bireysel başvurularında hak ihlali kararı verdi. Demirtaş’a 50 bin, Erdem’e de 30 bin TL tazminat ödenecek. Mahkeme, daha önce de Şaban Sevinç’in cezasını iptal etmiş, Öcalan’a övgü düzen marşı ifade özgürlüğü saymıştı.

Mustafa Sait Özkan Yeni Şafak
Selahattin Demirtaş ve Eren Erdem
Selahattin Demirtaş ve Eren Erdem

Anayasa Mahkemesi (AYM) son yıllarda verdiği tartışmalı kararlara yenilerini ekledi. Yüksek Mahkeme eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve CHP’li Eren Erdem’in başvurularını karara bağladı. AYM, iki başvuru için hak ihlali olduğuna hükmetti. Demirtaş’a 50 bin TL, Erdem’e de 30 bin TL tazminat ödenmesi kararlaştırıldı.

SERBEST KALMAYACAK

HDP’li Demirtaş’ın bireysel başvurusunu karara bağlayan AYM, tutukluluğunun makul süreyi aşması nedeniyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine karar verdi. Mahkeme Demirtaş’a bu gerekçe ile 50 bin TL tazminat ödenmesine de hükmetti. Kararın bir örneği Demirtaş’ın tutuklu yargılandığı Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. Demirtaş hakkında tahliye kararı verilse bile başka bir dosyadan tutuklu bulunduğu için serbest kalması beklenmiyor.

FETÖ’NÜN SÖZCÜSÜYDÜ

AYM ayrıca 17-25 Aralık darbe girişimi sonrası sızdırılan ses kayıtlarını yayınlamak amacıyla FETÖ tarafından kurdurulan Karşı Gazetesi’nin genel yayın yönetmenliği de yapan CHP’li Eren Erdem’in tutuklanmasını hukuki olmaması nedeniyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine karar verdi. AYM bu gerekçe ile Erdem’e 30 bin TL tazminat ödenmesini de kararlaştırdı. Erdem “FETÖ’ye yardım etmek” suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldığı dava kapsamında bir süre tutuklu kalmıştı.

TARTIŞMALI KARARLAR

AYM, son dönemde tartışmalı kararlara imza attı. Mahkeme, Halk TV eski Genel Yayın Yönetmeni Şaban Sevinç’in, eski Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç’a ‘saray soytarısı’ dediği için aldığı cezayı iptal etti. Şırnak Uludere’deki 35 vatandaşın hayatını kaybetmesine ilişkin yapılan anma töreninde PKK elebaşı Abdullah Öcalan’a yönelik övgüler düzen marş söylenmesini ifade özgürlüğü saydı. Hakkında dava açılan ve ‘terör örgütü propagandası’ yapmak suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası alan Meki Katar’a 9 bin 150 TL manevi tazminat ödenmesi kararlaştırıldı. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası özellikle FETÖ başta olmak üzere PKK ve DHKP-C örgüt üyeleri ve sempatizanlarının memuriyete girmesine engel olan yasa CHP’nin talebiyle AYM tarafından iptal edildi.

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