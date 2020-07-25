AYM’nin yetkisinde değil: HDP'li iki ismin vekilliklerinin düşürülmesi ilişki gerekçeli karar açıklandı

Anayasa Mahkemesi HDP’li vekiller için aldığı kararın gerekçesini açıklandı. Mahkumiyet kararları kesinleşen Güven ve Farisoğulları’nın milletvekillikleri 4 Haziran’da TBMM Genel Kurulu’nda okunan Cumhurbaşkanlığı tezkereleriyle düşürülmüştü.

Musa Farisoğulları

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Leyla Güven

KESİN HÜKÜMDE AYM’YE BAŞVURU İMKANI YOK

“Silahlı terör örgütü üyesi olmak” suçundan 9 yıl kesinleşmiş hapsi bulunan Farisoğulları ile yine aynı suçtan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapsi bulunan Güven’in vekilliklerinin düşürülmesinin iptali için AYM’ye bireysel başvuru yapılmış ve mahkeme talebi oy birliğiyle reddetmişti. Kararın gerekçesi dün Resmi Gazete’de yayımlandı. Her iki kararda da Anayasanın 84. maddesi uyarınca istifa, milletvekilliğiyle bağdaşmayan bir görev veya hizmeti sürdürmekte ısrar etme ve devamsızlık hallerinden biri sebebiyle milletvekilliğinin düşmesi için Meclis Genel Kurulu tarafından bu hususta karar alınması gerektiği kaydedildi. Ancak kesin hüküm giyme veya kısıtlanma hali söz konusu olduğunda milletvekilliğinin düşmesi için Genel Kurul tarafından karar alınması koşulunun aranmadığı, ilgili milletvekili hakkındaki kesin hükmün Genel Kurul’a bildirilmesi usulünün yerine getirilmesinin yeterli olduğu belirtildi. Ayrıca kesin hüküm giyme sebebiyle milletvekilliğinin düşmesi yönünden AYM’ye başvuru imkanı tanınmadığına da dikkat çekildi.

İNCELEME YETKİSİNDE DEĞİL

Musa Farisoğulları ve Leyla Güven’in milletvekilliklerinin düşmesinin, hüküm giydiğine dair haklarındaki kesin mahkeme kararının Genel Kurul’a bildirilmesi suretiyle gerçekleştiğine işaret edilirken, “Bu itibarla iptal talebi Anayasa Mahkemesi’nin inceleme yetkisinin bulunmadığı bir düşme sebebine ilişkindir. Açıklanan nedenlerle iptal talebinin yetkisizlik nedeniyle reddine karar verildi” denildi.