Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı İdaresi Başkanı Mehdiyev hakkında ev hapsi: Darbe planı iddiası

Azerbaycan’da bir dönem ülkenin en güçlü isimlerinden biri olarak gösterilen Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı İdaresi eski Başkanı Ramiz Mehdiyev hakkında darbe planı hazırlamak iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Devlet Güvenlik Servisi (DTX) tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 87 yaşındaki Mehdiyev’in, Azerbaycan Ceza Kanunu’nun 278. (iktidarı zorla ele geçirme), 274. (devlete ihanet) ve 193-1.3.2 (suç yoluyla elde edilen malın yasallaştırılması) maddeleri uyarınca suçlandığı bildirildi. Mahkeme, 87 yaşındaki Ramiz Mehdiyev’in yaşını dikkate alarak, hakkında devam eden soruşturma sürecinde 4 ay süreyle ev hapsine alınmasına karar verdi.