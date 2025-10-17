Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı İdaresi Başkanı Mehdiyev hakkında ev hapsi: Darbe planı iddiası

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı İdaresi Başkanı Mehdiyev hakkında ev hapsi: Darbe planı iddiası

18:4117/10/2025, Cuma
IHA
Sonraki haber
Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı İdaresi eski Başkanı Ramiz Mehdiyev
Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı İdaresi eski Başkanı Ramiz Mehdiyev

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı İdaresi eski Başkanı Ramiz Mehdiyev'e Azerbaycan Ceza Kanunu’nun 278, 274 ve 193-1.3.2 maddeleri uyarınca Mehdiyev'in yaşı dikkate alınarak 4 ay süreyle ev hapsi kararı verildi. Rus tarafının Ramiz Mehdiyev’in darbe planına ilişkin bilgileri Azerbaycan tarafına doğrudan aktardığı belirtildi.

Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisi’nin (DTX) darbe planı iddiasıyla hakkında soruşturma başlattığı Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı İdaresi eski Başkanı Ramiz Mehdiyev, ihtiyati tedbir kapsamında 4 ay süreyle ev hapsine alındı.


Azerbaycan’da bir dönem ülkenin en güçlü isimlerinden biri olarak gösterilen Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı İdaresi eski Başkanı Ramiz Mehdiyev hakkında darbe planı hazırlamak iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Devlet Güvenlik Servisi (DTX) tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 87 yaşındaki Mehdiyev’in, Azerbaycan Ceza Kanunu’nun 278. (iktidarı zorla ele geçirme), 274. (devlete ihanet) ve 193-1.3.2 (suç yoluyla elde edilen malın yasallaştırılması) maddeleri uyarınca suçlandığı bildirildi. Mahkeme, 87 yaşındaki Ramiz Mehdiyev’in yaşını dikkate alarak, hakkında devam eden soruşturma sürecinde 4 ay süreyle ev hapsine alınmasına karar verdi.



"Mehdiyev’in planına ilişkin bilgiler Rusya’dan geldi"


Azerbaycanlı kaynaklar, olaya ilişkin ilk bilginin Rusya’dan geldiğini aktardı. Açıklamada, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 9 Ekim tarihinde Tacikistan’ın başkenti Duşanbe’deki görüşmesinde, Rus tarafının Ramiz Mehdiyev’in darbe planına ilişkin bilgileri Azerbaycan tarafına doğrudan aktardığı belirtildi.



Ramiz Mehdiyev


Ramiz Mehdiyev’in Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı İdaresi Başkanlığı görevini 1995-2019 yılları arasında yürüttüğü, 2019-2022 yılları arasında ise Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Başkanı olarak görev yaptığı biliniyor.



#Azerbaycan
#Darbe
#Hapis
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
BES devlet katkısı artıyor, MTV istisnası genişliyor: İkinci el araç, emlak vergisi, harç, tapu ve noter işlemleri değişiyor