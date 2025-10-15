Nuri Aslan'a hapis istemi

İddianamede yer verilen bilirkişi raporunda, soruşturmaya konu olayın 26 Mayıs’ta İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan şüphelilerin getirildiği İstanbul Adliyesi’nde yaşandığı belirtildi. Raporda, şüphelilerle birlikte adliyeye gelen şüpheli Aslan’ın mağdur Adnan A. ile tartıştığı ifade ediliyor. Aslan’ın görevlilere “Size emir veren kim ise onu buraya çağırın, bana sizler dokunamazsınız. Benim deli damarım var. Dokunulmazlığım var benim, buraya gireceğim yoksa burayı yakarım” sözlerini kullandığı belirtiliyor. Aslan’ın "görevi yaptırmamak için direnme" suçunu işlediği ifade edilen iddianamede, 6 aydan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. İddianame, değerlendirilmek üzere İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.