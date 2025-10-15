Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Yerel Gündem
Nuri Aslan'a hapis istemi

Nuri Aslan'a hapis istemi

Burak Doğan
04:0015/10/2025, Çarşamba
G: 15/10/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
Nuri Aslan
Nuri Aslan

İBB Başkan Vekili Nuri Aslan hakkında iddianame düzenlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Aslan "şüpheli" İstanbul Adliyesi Güvenlik Müdürü Adnan A. "mağdur" olarak yer aldı.

İddianamede yer verilen bilirkişi raporunda, soruşturmaya konu olayın 26 Mayıs’ta İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan şüphelilerin getirildiği İstanbul Adliyesi’nde yaşandığı belirtildi. Raporda, şüphelilerle birlikte adliyeye gelen şüpheli Aslan’ın mağdur Adnan A. ile tartıştığı ifade ediliyor. Aslan’ın görevlilere “Size emir veren kim ise onu buraya çağırın, bana sizler dokunamazsınız. Benim deli damarım var. Dokunulmazlığım var benim, buraya gireceğim yoksa burayı yakarım” sözlerini kullandığı belirtiliyor. Aslan’ın "görevi yaptırmamak için direnme" suçunu işlediği ifade edilen iddianamede, 6 aydan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. İddianame, değerlendirilmek üzere İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.



#İBB
#Nuri Aslan
#Hapis
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
2025 Ekim temettü takvimi: Hangi şirketler kâr payı dağıtacak? Yatırımcılar için kritik tarihler ve dağıtılacak tutarlar