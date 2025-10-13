İBB'den zam yağmuru hazırlığı: Birçok kalemde fiyat artışını kapsayan maddeler komisyona gönderildi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinde ulaşım, kültür sanat, çevre ve kent ekonomisi başta olmak üzere birçok kaleme yapılacak zammı öngören gündem maddeleri ilgili komisyonlara sevk edildi.

Bu kapsamda kentteki otobüs, metro, metrobüs, minibüs ve vapur gibi toplu ulaşım araçları ile taksi ve okul servislerini içeren ulaşım başta olmak üzere İSPARK otoparkları, kreşleri, spor alanlarını, tiyatro, konser ve sinema biletleri gibi birçok alandaki kalemlere yapılacak zammı öngören maddeler, "Tarife Komisyonu, Trafik ve Ulaşım Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu" başta olmak üzere ilgili komisyonlara gönderildi.