Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul
İBB'den zam yağmuru hazırlığı: Birçok kalemde fiyat artışını kapsayan maddeler komisyona gönderildi

İBB'den zam yağmuru hazırlığı: Birçok kalemde fiyat artışını kapsayan maddeler komisyona gönderildi

20:3213/10/2025, الإثنين
AA
Sonraki haber
Hazırlanan gündem maddelerinde toplu ulaşımdan okul servislerine kadar birçok kalemde zam yapılması öngörülüyor.
Hazırlanan gündem maddelerinde toplu ulaşımdan okul servislerine kadar birçok kalemde zam yapılması öngörülüyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ulaşım, kültür sanat ve kent hizmetlerinde birçok kalemde zam hazırlığı yapıyor. İBB Meclisi’nde gündeme gelen zam öngören maddeler ilgili komisyonlara sevk edildi. Toplu taşıma, otopark, kreş, spor alanları ve kültürel etkinlikler gibi alanlarda fiyat artışları gündemde bulunuyor. Komisyon çalışmalarının ardından maddelerin mecliste görüşülmesi bekleniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinde ulaşım, kültür sanat, çevre ve kent ekonomisi başta olmak üzere birçok kaleme yapılacak zammı öngören gündem maddeleri ilgili komisyonlara sevk edildi.

İBB Meclisi Ekim Ayı Toplantıları'nın birinci oturumu, İBB Başkan Vekili Nuri Aslan'ın başkanlığında Saraçhane'deki İBB Başkanlık binasında yapıldı.

Soru önergelerinin verildiği ve gündem dışı konuşmaların yapıldığı mecliste gündem maddeleri de ilgili komisyonlara sevk edildi.

Toplu ulaşımdan servise birçok kalemde zam hazırlığı

Bu kapsamda kentteki otobüs, metro, metrobüs, minibüs ve vapur gibi toplu ulaşım araçları ile taksi ve okul servislerini içeren ulaşım başta olmak üzere İSPARK otoparkları, kreşleri, spor alanlarını, tiyatro, konser ve sinema biletleri gibi birçok alandaki kalemlere yapılacak zammı öngören maddeler, "Tarife Komisyonu, Trafik ve Ulaşım Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu" başta olmak üzere ilgili komisyonlara gönderildi.

Komisyonların çalışmalarını tamamlamasının ardından gündem maddesinin ilerleyen günlerde yapılacak İBB Meclisindeki oturumda görüşülmesi bekleniyor.



#İBB
#İBB Meclisi
#Zam
#İspark
#Servis
#Taksi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
EGM promosyonu 2025: EGM maaş promosyonu ne zaman yatacak? Promosyon ihalesinde geri sayım başladı