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​Azerbaycan isterse gereğini yaparız

Azerbaycan isterse gereğini yaparız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan’ın kendi topraklarını işgalden kurtarmak istediğine dikkat çekerek şunları söyledi: Azerbaycan sahada bunu çözmek istiyorsa ‘Azerbaycan’ın yanında olacağız’ dedik. Azerbaycan’ın isteği olursa gereğini yapmaya hazırız. Ama görüyoruz ki Azerbaycan’ın kapasitesi yeterli.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mevlüt Çavuşoğlu
Mevlüt Çavuşoğlu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası’nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu ve soruları yanıtladı.

Ermenistan’ın, Karabağ sorununun 30 yıldır çözülmemiş olması nedeniyle cesaretlendiğini belirten Çavuşoğlu, karşılığını verdi. Çavuşoğlu, son saldırılarla Ermenistan’ın Minsk Grubu ve AGİT çatısı altındaki çabaları ve Birleşmiş Milletlerin (BM) çok sayıdaki kararını tanımadığına işaret ederek, “Ermenistan bu saldırılarıyla ‘uluslararası sistemi ve hukuku hiçe sayıyorum’ diyor. Bunun bir karşılığı olmalı” dedi.

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SORUN ÇÖZÜLMEDİKÇE CESARETLENİYORLAR

Çavuşoğlu, “Biz tüm imkanlarımızla Azerbaycan ne istiyorsa Azerbaycan’ın yanındayız. Sorun çözülmedikçe Ermenistan cesaretlendiriliyor ve saldırıyor. Diplomasi yoluyla çözülecekse, biz yine Azerbaycan’ın haklarını masada savunuruz. Ama diplomasi yoluyla bugüne kadar çözülmedi. Azerbaycan da kendi topraklarını işgalden kurtarmak istiyor. Azerbaycan mücadeleyi kendi topraklarında veriyor. Dünyanın neresinde işgalciyle toprakları işgal edilen aynı muameleyi görüyor” diye konuştu.

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İHTİYAÇ HALİNDE BİZ VARIZ

Çavuşoğlu, Ukrayna, Kırım ve Gürcistan’da bunun yapılmadığını belirterek, “Azerbaycan sahada çözmek istiyorsa biz Azerbaycan’ın yanında olacağız dedik” ifadelerini kullandı. Azerbaycan’ın bu anlamda bir isteği olması halinde Türkiye’nin gereğini yapmaya hazır olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, “Azerbaycan’ın tek başına kendi topraklarını kurtaracak kapasitesi vardır ama Türkiye’ye hangi alanda nasıl bir ihtiyaç duyarsa devlet olarak da millet olarak da hükümetimiz olarak da biz varız” dedi.

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MACRON İŞGALİ DESTEKLİYOR

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un açıklamalarına tepki gösteren Çavuşoğlu, “Azerbaycan’a sanki Ermenistan topraklarına saldırmış gibi muamele etmek ikiyüzlülüğün ve çifte standardın göstergesidir ve bu sorunun bugüne kadar çözülmemesinin de göstergesidir. (Macron’un) Azerbaycan toprakları için endişe duymazken, Ermenistan’a dayanışma göstermesi işgali desteklemesi anlamına gelir” şeklinde konuştu.

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Yunanistan ve Rumlar AB’yi rehin almış

  • Doğu Akdeniz’deki gerilime de değinen Çavuşoğlu, “Doğu Akdeniz’de konferans fikri bizden çıktı. Sayın Cumhurbaşkanımızdan çıktı. Başkalarının haklarında gözümüz yok ama kendi hakkımızı da yedirmeyiz. Konferansta Kıbrıs’taki her iki devlet temsil edilmeli. Yunanistan ve Rum Kesimi başka konuları bahane ederek AB’yi rehin almıştır. ‘Bizi desteklemezseniz, Türkiye’ye yaptırım kararı almazsanız Belarus kararını veto ederiz’ diyor Rum Kesimi. Bu oy birliği ile kararların alınması kuralı bu ülkeleri AB’nin diğer politikalarını da rehin almasına neden oluyor” dedi. Öte yandan Çavuşoğlu, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile telefonda görüştü. Görüşmede “Ermenistan’ın saldırganlığı” ve Doğu Akdeniz konuları ele alındı.
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