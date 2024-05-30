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Azra Kohen'in kitaplarını basan Everest Yayınları tepkilerden kaçtı: Instagram gönderilerini yorumlara kapattı

İletişim ve ekonomi üzerine eğitim alıp, kendisini psikolog olarak lanse eden tartışmalı yazar Azra Kohen bu kez, İsrail'in Gazze'den sonra Refah'ta uyguladığı katliamlarda Filistinli annelerin çocuklarını 'yem' olarak kullandıklarını ifade eden skandal açıklamaları ile gündeme geldi. Kohen, nereye kaçarsa kaçsın üzerine bombalar yağan masum sivilller için "Yavrusunu korumayan, yem eden hiçbir kimse yaşamı hak etmiyor" sözlerini kullandı. Vatandaşlar, Azra Kohen'in kitaplarını basan Everest Yayınları'na da tepki gösterdi. Söz konusu yayınevi, gelen tepkilerin ardından Instagram hesabındaki gönderilerini yorumlara kapattı.

02:22 - 30/05/2024 Perşembe
Güncelleme: 02:27 - 30/05/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Everest Yayınları Instagram gönderilerini yorumlara kapattı: Vatandaşlar durmadı eski paylaşımların altına yazarak Azra Kohen ile iş birliği yapan yayınevine tepki gösterdi
Everest Yayınları Instagram gönderilerini yorumlara kapattı: Vatandaşlar durmadı eski paylaşımların altına yazarak Azra Kohen ile iş birliği yapan yayınevine tepki gösterdi

İsrail’in on yıllardır dünyanın gözü önünde Filistin’de uyguladığı etnik temizlik; 7 Ekim’den bu yana şiddetini artırarak devam ederken, Gazze’de masum kadınların, erkeklerin ve çocukların katledilişinin üzerinden 8 ay geçti.



İsmail Kılıçarslan'dan Everest Yayınları'na Azra Kohen çağrısı: İnsanlığınız varsa kitaplarını satıştan çekersiniz

Terör devleti İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik soykırım saldırılarında çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan 36 bini aşkın Filistinli şehit oldu. İsrail'in son olarak sivilleri göçe zorladığı Refah'ta yer alan kampa düzenlediği saldırıda, bebeklerin kafası koptu, insanlar diri diri yanarak can verdi. Yazar Azra Kohen, 46 kişinin hayatını kaybettiği saldırıdan sonra bir takipçisine verdiği cevapta skandal ifadeler kullandı. Filistinlilerin çocuklarını, bombaların atılacağı yerlere 'uyarılar yapılmasına rağmen bilerek götürdüğünü' iddia eden Kohen, "Yavrusunu korumayan yem eden hiçbir kimse yaşamı hak etmiyor." dedi. Kohen'in söz konusu skandal çıkışı tvnet'te ekranlara gelen Siyaseten programında ele alındı. Katil İsrail'e arka çıkan söylemlerde bulunan Kohen'i sert sözlerle eleştiren Yeni Şafak yazarı İsmail Kılıçarslan, "Allah'ın laneti senin üzerine olsun. Bugünden itibaren Azra Kohen'le ilgili sorunum var benim. Niye çünkü Siyonist olduğu ortaya çıktı. Bugünden itibaren Everest Yayınları'na baskı yapacağım. 'Şu kadarcık insanlığınız varsa yarın bütün kitaplarını satıştan çekersiniz' diye. Yarından itibaren Milli Eğitim Bakanlığına 'eğer bir kere daha bu kadını herhangi bir etkinliğinizde görürsem sizin kim olduğunuza bakmadan feryadı figan koparacağım' diye yarın söyleyeceğim." dedi. Kılıçarslan, Gazeteci Ersin Çelik'in, "Vatandaşlıktan çıkarılması gerekmiyor mu?" söylemlerine de, "Tabi ki de gerekiyor." ifadeleriyle destek verdi.



Terör devleti İsrail, Uluslararası Adalet Divanının saldırıları durdurma kararına rağmen Refah'a sürgün edilen Filistinlilerin kampına saldırı düzenledi. Barbar İsrail ordusu, dünyanın gözü önünde 46 cana daha kıydı.


İletişim ve ekonomi üzerine eğitim alıp, kendisini psikolog olarak lanse eden tartışmalı yazar Azra Kohen, tüm bu yaşananlara 'sessiz' kalışını eleştiren bir takipçisine akıl almaz bir cevap verdi.


"Çocukları bombaların atılacağı yere bilerek götürüyorlar"


Skandal açıklamalarda bulunan Azra Kohen; Filistinlilerin çocuklarını, '3 saat önceden uyarılar yapılmasına rağmen bombaların atılacağı yerlere bilerek götürdüğünü' söyleyerek, "Yavrusunu korumayan yem eden hiçbir kimse yaşamı hak etmiyor" dedi.



Kohen'in kitaplarını basan Everest Yayınları'na öfke büyüyor


Kohen'in; Fi, Çi, Pi, Aeden ve Gör Beni isimli tartışmalı kitaplarının yayımcılığını üstlenen Everest Yayınları'na sosyal medya platformları X (Twitter) ve Instagram'da tepkiler çığ gibi büyüdü.



Yayınevi Instagram gönderilerini yorumlara kapattı


Sosyal medya kullanıcıları, Kohen gibi İsrail terörüne kılıf uyduran bir yazar ile iş birliği yapan Everest Yayınları'na tepki gösterdi. Yayınevi gelen tepkilerin ardından Instagram hesabındaki gönderilerini yorumlara kapattı.


Yayınevi, son beş gönderisini yoruma kapatsa da onlarca vatandaş yorum yapabildikleri ilk içeriğin altına yorum yaparak hem Azra Kohen'e tepki gösterdi hem de Everest'in derhal Kohen ile iş birliğini bitirmesi ve kitaplarını toplatması çağrısında bulundu.






#Everest Yayınları
#Azra Kohen
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#Gazze
#Terör devleti İsrail
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