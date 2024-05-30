Azra Kohen'in kitaplarını basan Everest Yayınları tepkilerden kaçtı: Instagram gönderilerini yorumlara kapattı

İsrail’in on yıllardır dünyanın gözü önünde Filistin’de uyguladığı etnik temizlik; 7 Ekim’den bu yana şiddetini artırarak devam ederken, Gazze’de masum kadınların, erkeklerin ve çocukların katledilişinin üzerinden 8 ay geçti.
Terör devleti İsrail, Uluslararası Adalet Divanının saldırıları durdurma kararına rağmen Refah'a sürgün edilen Filistinlilerin kampına saldırı düzenledi. Barbar İsrail ordusu, dünyanın gözü önünde 46 cana daha kıydı.
İletişim ve ekonomi üzerine eğitim alıp, kendisini psikolog olarak lanse eden tartışmalı yazar Azra Kohen, tüm bu yaşananlara 'sessiz' kalışını eleştiren bir takipçisine akıl almaz bir cevap verdi.
"Çocukları bombaların atılacağı yere bilerek götürüyorlar"
Skandal açıklamalarda bulunan Azra Kohen; Filistinlilerin çocuklarını, '3 saat önceden uyarılar yapılmasına rağmen bombaların atılacağı yerlere bilerek götürdüğünü' söyleyerek, "Yavrusunu korumayan yem eden hiçbir kimse yaşamı hak etmiyor" dedi.
Kohen'in kitaplarını basan Everest Yayınları'na öfke büyüyor
Kohen'in; Fi, Çi, Pi, Aeden ve Gör Beni isimli tartışmalı kitaplarının yayımcılığını üstlenen Everest Yayınları'na sosyal medya platformları X (Twitter) ve Instagram'da tepkiler çığ gibi büyüdü.
Yayınevi Instagram gönderilerini yorumlara kapattı
Sosyal medya kullanıcıları, Kohen gibi İsrail terörüne kılıf uyduran bir yazar ile iş birliği yapan Everest Yayınları'na tepki gösterdi. Yayınevi gelen tepkilerin ardından Instagram hesabındaki gönderilerini yorumlara kapattı.
Yayınevi, son beş gönderisini yoruma kapatsa da onlarca vatandaş yorum yapabildikleri ilk içeriğin altına yorum yaparak hem Azra Kohen'e tepki gösterdi hem de Everest'in derhal Kohen ile iş birliğini bitirmesi ve kitaplarını toplatması çağrısında bulundu.