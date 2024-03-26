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Babamın haberi yok

Para kuleleriyle ilgili savcılığa ifade veren Serkan Çebi, babasını yalanladı. Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi oğlunun bulunduğu görüntülerle ilgili, parayı kendisinin verdiğini, çantada 20 bin lira olduğunu söylemişti. Dün savcılığa gelen Serkan Çebi ise para taşıdığından babasının haberi olmadığını, miktarın da 80-85 bin lira olduğunu belirtti.

Şahin Şen
04:00 - 26/03/2024 Salı
Güncelleme: 01:52 - 26/03/2024 Salı
Yeni Şafak
Serkan Çebi, Kemal Çebi.
Serkan Çebi, Kemal Çebi.

Para sayma görüntülerine ilişkin soruşturmada, üç kişinin daha ifadesi alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosunca başlatılan soruşturma kapsamında, söz konusu görüntülerde tespit edilen Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi'nin oğlu Serkan Çebi, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın Danışmanı Melih Morsümbül ve iş insanı Hüseyin Köksal'ın şoförü Server Yıldırım dün adliyeye gelerek ifade verdi.

HANİ 20 BİN LİRAYDI?

Hiçbir siyasi partiye üyeliği olmadığını söyleyen Serkan Çebi, o dönem CHP Küçükçekmece İlçe Başkanı olan CHP Parti Meclisi Üyesi Turgay Özcan’ın yakın dostu olduğunu, il binası için bağışçılardan toplanan parayı belirtilen adrese götürmesini istediğini anlattı: “Paranın 80-85 bin TL olduğunu söyleyerek, bir poşet içinde parayı bana verdi. Belirtilen ofise gittiğimde parayı kime teslim ettiğimi hatırlamıyorum. Zaten ismen hiçbirini tanımıyordum. Masa üzerinde paralar duruyordu. Benim verdiğim parayı da saydılar. Herhangi bir makbuz veya belge vermediler” dedi. CHP’li Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, oğlunun yer aldığı görüntülerle ilgili, parayı kendisinin verdiğini, çantada 20 bin lira bulunduğunu öne sürmüştü. Serkan Çebi’nin ifadeleri babasını yalanladı. Çebi para taşımayla ilgili babasının bilgisi ve katkısı olmadığını belirtti. Ofise para taşımasından babasının haberi olmadığını öne süren Çebi, “Ben bu konuyu kendisiyle paylaşmamıştım. Görüntülerin yayınlanmasından sonra babamın haberi oldu. Bildiğim kadarıyla babamın bina satın alma sürecinde herhangi bir yardım veya bağışı olmamıştır” diye konuştu.

PARAYI BAŞKAN VERDİ

Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı Müfit Morsümbül, parayı Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın verdiğini kaydetti: “Ali Kılıç aradı. Bulunduğu yere gitmemi istedi. Misafirleriyle yemek yiyordu. Laptop çantası içinde bir miktar para teslim etti. CHP İstanbul İl binasının alınması için başlatılan bağış kampanyası kapsamında toplanan para olduğunu söyledi. Adresi verdi. Gittiğimde Özgür Nas, Can Poyraz ve Fatih Keleş vardı. Paranın sayılması için bekledim. Konuşmalardan 200 bin TL olduğunu duydum. Herhangi bir makbuz vermediler. Bana verilen talimatı yerine getirdim.”

SOYADIMI BİLE BİLMEZ

Karsal Tekstil’in sahibi Hüseyin Köksal’ın şoförü Server Yıldırım, dosyada tanık olarak ifadesi bulunan Hasan Hüseyin Şenyurt'u Bahçeşehir'den ortak arkadaşları vesilesiyle 3-4 aydır tanıdığını anlattı: “Kendisiyle samimiyetim yok. Zaten benim soyadım Yıldırım olmasına rağmen kendisi soyadımın Aydın olduğunu belirtmiştir. Şenyurt'un ifadesinde belirttiği hususlar tamamen yalandır. Ben Fatih Keleş ve Tuncay Yılmaz’ı, İBB Kültür A.Ş. Genel Müdürü Serdal Taşkın'ı tanımam. Bu kişiden çanta içinde para almadım, Yılmaz ile Keleş'e teslim etmedim.”




#Para Sayma
#Serkan Çebi
#Kemal Çebi
40 dakika önce
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