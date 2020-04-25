Babasını öldüren genç vicdan azabına dört gün dayanabildi
Uşak'ta babasını öldürüp kayıp ihbarı veren 23 yaşındaki genç 4 gün sonra vicdan azabına dayanamayarak jandarma karakoluna giderek teslim oldu. Şahıs ile birlikte ormanlık alana giden ekipler Ahmet K.’nın toprağa gömülü halde cansız bedenine ulaştı.
Olay, Uşak’ın Banaz ilçesi Bağkonak köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ali K. (24) babası Ahmet K. (43) hakkında 4 gün önce jandarma ekiplerine kayıp ihbarında bulundu.
Bunun üzerine harekete geçen ekipler kayıp şahsı arama çalışması başlattı.
DÖRT GÜN SONRA İTİRAF ETTİ
Dün gece saatlerinde 4 gündür çektiği vicdan azabına dayanamayan Ali K., Banaz İlçe Jandarma Karakolu’na giderek teslim oldu. Ali K., karakolda babasını öldürüp daha sonra ormanlık alana gömdüğünü itiraf etti.
ORMANLIK ALANA GÖMMÜŞ
Şahıs ile birlikte ormanlık alana giden ekipler Ahmet K.’nın toprağa gömülü halde cansız bedenine ulaştı. Ahmet K.’nın cenazesi ilçeye bağlı İslam Mahallesi’nde bulunan mezarlığa defnedilirken zanlı Ali K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Öte yandan, Ali K.’nın babasını neden öldürdüğü konusunda ise bir bilgiye ulaşılamadı.