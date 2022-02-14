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BAE açılımında yeni adım: Erdoğan'dan iade-i ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Veliaht Prens Muhammed bin Zayed el Nahyan’ın ziyaretinin ardından, bugün, BAE’ye iade-i ziyarette bulunuyor. İki gün sürecek temaslarda enerji, sağlık, tarım, turizm ve enerjide iş birliği anlaşmaları masada olacak. Erdoğan, Dubai Expo 2020’de ‘Türkiye Milli Günü’nün açılışını da yapacak.

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Osman Özgan Yeni Şafak
BAE açılımında yeni adım: Erdoğandan iade-i ziyaret
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan’ın 24 Kasım 2021’de Türkiye’ye gerçekleştirdiği ziyaretin ardından Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) iade-i ziyaret yapacak.

El Nahyan’ın Ankara ziyareti ile Türkiye-BAE ilişkilerinde yeni bir sayfa açılırken, Erdoğan’ın ziyaretiyle de ilişkilerin ileri bir aşamaya taşınacağı belirtiliyor.

İŞ BİRLİĞİNİ GELİŞTİRECEK ADIMLAR

2 gün sürecek ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde, Türkiye-BAE arasındaki ikili ilişkiler tüm yönleriyle değerlendirilerek, iş birliğinin geliştirilmesi imkanları ele alınacak. Görüşmelerde ayrıca barış ve istikrarın tesisi ve korunması anlayışı temelinde, bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.

El Nahyan’ın Türkiye’ye geldiği ziyarette, enerji, çevre, finans ve ticaret alanlarında 10 anlaşma imzalanmıştı. Erdoğan’ın iade ziyaretinde de yine ikili ilişkilere önemli katkılar sağlayacak anlaşmaların imzalanması gündemde olacak. Bu kapsamda, enerji, sağlık, tarım, turizm, enerji, lojistik, su ve gıda güvenliği başta olmak üzere birçok konuda iş birliğini ilerletecek anlaşmaların da imzalanacağı belirtiliyor.

DUBAİ’DE TÜRKİYE SERGİSİ

Çeşitli temaslarda bulunması beklenen Erdoğan’ın yarın da Dubai Expo 2020’de ‘Türkiye Milli Günü’nün açılışını gerçekleştirmesi ve buradaki Türkiye sergi alanını ziyaret etmesi bekleniyor.

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