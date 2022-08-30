Bağcılar'da çekçek arabalı bir kişi bir vidası eksik olduğunu fark ettiği demir dubayı söküp götürdü

Yaşananları evinden görünce aşağıya indiğini söyleyen Yıldız Erden ise, “Hepimizin çocuğu var. İyi etmiş, eline sağlık, hatta az bile yaptı. Hırsızlık yapanlar, tacizde bulunanlar, uyuşturucu satanlar birkaç saat gözaltında tutulduktan sonra bırakılıyor. Onlar da bunu biliyor, rahat davranıyor. Bunlara bizim ceza vermemiz gerek\" diye konuştu.