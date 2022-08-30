Bağcılar'da çekçek arabalı bir kişi bir vidası eksik olduğunu fark ettiği demir dubayı söküp götürdü
Bağcılar Yavuz Selim Mahallesi'nde 1 Ağustos Pazartesi günü saat 01.30 sıralarında çekçek arabalı bir kişi, kaldırımdaki demir dubalardan birinin vidalarının eksik olması nedeniyle, yere sabit olmadığını fark etti. Bir süre çevreyi kontrol ettikten sonra sonra dubayı sağa ve sola doğru itip, üzerinde zıplayıp, uzun süre uğraşarak kaldırımdan söktü.
Dubayı çekçek arabasına koyan kişi, daha sonra oradan uzaklaştı. Bu ilginç hırsızlık bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Sabah iş yerine geldiğinde dubanın olmadığını fark eden esnaf Adil Akkaya, "Çok şaşırdık. Güvenlik kamerası kayıtlarını incelediğimizde dubanın kağıt toplayan bir arkadaş tarafından sökülüp götürüldüğünü gördük" dedi.