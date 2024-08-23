Bağdat'a general

Terörle mücadele kesintisiz sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı’nın bilgilendirme toplantısında, sahadaki son durum hakkında bilgi verildi. Son 1 haftada 38 terörist etkisiz hale getirildi. 1 Ocak'tan bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1763’e çıktı. Bunların 868'i Irak'ın, 895'i Suriye'nin kuzeyinde vuruldu.

Terör örgütü PKK’ya karşı ortak mücadele için 15 Ağustos'ta Irak’la imzalanan “Askeri, Güvenlik İşbirliği ve Terörle Mücadeleye Dair Mutabakat Zaptı” ile Bağdat’ta Ortak Güvenlik Koordinasyon Merkezi, Başika’da ise Ortak Eğitim ve İşbirliği Merkezi kurulması kararlaştırılmıştı. Bakanlık kaynakları, imzalanan mutabakat zaptıyla terör örgütleri ve yasaklı örgütlerin iki ülkenin egemenliğine, güvenliğine ve bölgesel güvenliğe oluşturduğu tehditlerin bertaraf edilmesinin hedeflendiğini açıkladı.

ORTAK İŞ BİRLİĞİYLE PKK BİTECEK

Irak ile imzalanan mutabakat zaptının sahada ne gibi yansımaları olacağı hakkında açıklama yapıldı. Mutabakat zaptıyla iki ülke arasında askeri ve kolluk güçleri eğitimi, terör örgütlerine karşı mücadele, ortak sınır güvenliği, düzensiz göç ve ortak sınırdan sızmalara karşı mücadele, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, istihbarat bilgi alışverişi, askeri savunma alanında iş birliği sağlanacağı ifade edildi.

Bağdat'ta kurulacak Ortak Güvenlik Koordinasyon Merkezi’nin Türkiye ve Irak tarafından görevlendirilecek general seviyesindeki birer komutan tarafından ortak yönetileceği öğrenildi. Ortak merkezde sadece askeri personel değil, sivil personel de görev yapacak. Görev alacak personel sayısı ve niteliği ile çalışma usulleri, yapılacak teknik görüşmeler neticesinde belirlenecek.

Irak ordusuna bağlı Başika Üssü'nde oluşturulacak Ortak Eğitim ve İşbirliği Merkezi de taraflarca ortak yönetilecek. Bu merkezde de eğitim, bilgi ve tecrübe paylaşımı alanında faaliyet yürütülecek.

Donanmada atılım günü

Muğla’daki Aksaz Tersanesi Komutanlığı yarın açılıyor. Açılış ve Deniz Platformları Teslim Töreni ile PİRİREİS Denizaltısı hizmete girecek. HIZIRREİS Denizaltısı bayrak çekme ve seyir deneyimlerine, MURATREİS Denizaltısı ise havuz donatım faaliyetlerine başlayacak. YAKIT 2-3-4 akaryakıt gemileri ile dünyada sınıfının en büyüğü olan 3 bin tonluk denizaltı havuzu hizmete girecek. Bakanlık kaynakları, bu gelişmenin donanmada büyük bir atılım olacağı değerlendirmesinde bulundu.

Kıbrıs’ta her türlü tedbir alındı

İsrail ve İran arasındaki gerginliğin ardından ABD ve İngiltere, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne asker konuşlandırıyor. Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, şu an için KKTC’nin güvenliği açısından bir sıkıntı ve olumsuz bir durumun söz konusu olmadığını açıkladı. Kim ne yığınak yaparsa yapsın söz konusu hareketliliğin yakından takip edildiği, KKTC’nin güvenliğine yönelebilecek her tehdide karşı gerekli tedbirlerin alındığı vurgulandı.

Güler Endonezya'da

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Endonezya Cumhurbaşkanı ve Savunma Bakanı Prabowo Subianto ile görüştü. 2 günlük Malezya temaslarının ardından resmi ziyaret için önceki gün Endonezya'ya geçen Güler, dün başkent Cakarta'da Subianto ile bir araya geldi. Güler, Endonezya Savunma Bakanlığı’na gelişinde askeri törenle karşılandı.











