Bağımlılıktan kurtulup hayatımı geri kazandım

Yeşilay bünyesindeki klinik psikologlar, sosyal hizmet ve halk sağlığı uzmanlarının katıldığı 'Yeşilay Danışmanlık Merkezleri (YEDAM) Sempozyumu'nda bağımlılıkla mücadele ele alındı. Madde bağımlılığıyla mücadele ederken YEDAM ile tanışan Aybüke Sevim Kıs, bu süreç sayesinde yeniden doğduğunu ifade etti. Şu anda YEDAM’da İyileştirme Koçu olarak görev yapan Kıs, şunları anlattı: "Defalarca bırakma girişimim olmasına rağmen başaramamıştım. Toplum bizi dışlıyordu, bana ‘Hapçı’ deniyordu; ama ben, ‘Bunlar yerine savaşçı denilsin’ dedim. Hayatım burada anlam kazandı. Görüşmelerimizde insanlara dokunmak istediğimi söyledim. Uzun bir süre aynaya bakamamıştım, ama YEDAM’a geldiğimde gücümü fark ettim."