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Bağımlılıktan kurtulup hayatımı geri kazandım

Bağımlılıktan kurtulup hayatımı geri kazandım

Saliha Engin
04:0012/02/2025, Çarşamba
G: 12/02/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Yeşilay Başkanı Prof. Dr. Mehmet Dinç ve uzmanların katılımıyla 13 Şubat’a kadar sürecek sempozyumda, bağımlılıkla mücadele ele alınacak.
Yeşilay Başkanı Prof. Dr. Mehmet Dinç ve uzmanların katılımıyla 13 Şubat’a kadar sürecek sempozyumda, bağımlılıkla mücadele ele alınacak.

Yeşilay bünyesindeki klinik psikologlar, sosyal hizmet ve halk sağlığı uzmanlarının katıldığı 'Yeşilay Danışmanlık Merkezleri (YEDAM) Sempozyumu'nda bağımlılıkla mücadele ele alındı. Madde bağımlılığıyla mücadele ederken YEDAM ile tanışan Aybüke Sevim Kıs, bu süreç sayesinde yeniden doğduğunu ifade etti. Şu anda YEDAM’da İyileştirme Koçu olarak görev yapan Kıs, şunları anlattı: "Defalarca bırakma girişimim olmasına rağmen başaramamıştım. Toplum bizi dışlıyordu, bana ‘Hapçı’ deniyordu; ama ben, ‘Bunlar yerine savaşçı denilsin’ dedim. Hayatım burada anlam kazandı. Görüşmelerimizde insanlara dokunmak istediğimi söyledim. Uzun bir süre aynaya bakamamıştım, ama YEDAM’a geldiğimde gücümü fark ettim."


SEMPOZYUM YARIN SONA ERECEK

2019 yılında başlayan bu yolda bugün 107 merkezle hizmet verdiklerini belirten YEDAM Müdürü Fırat İşler, bağımlılıkla mücadele eden bireylere ve yakınlarına tamamen gizlilik içinde ücretsiz psikoterapi hizmeti sunduklarını söyledi. 2024’te 20 bine yakın danışanın takip edileceğini belirten İşler, daha fazla insana ulaşmak için gönüllü olduklarını vurguladı. YEDAM Danışmanı Prof. Dr. Gökhan Umut, bağımlılıkta nüksetmenin iyileşme sürecinin kaçınılmaz bir parçası olduğunu ifade etti. Yeşilay Başkanı Prof. Dr. Mehmet Dinç ve uzmanların katılımıyla 13 Şubat’a kadar sürecek sempozyumda, bağımlılıkla mücadele ele alınacak.


#Yeşilay
#bağımlılık
#sosyal hizmet

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