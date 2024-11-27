Yeşilay, İçişleri Bakanlığı öncülüğünde “Hepimiz İçin Bağımsız Gelecek” sloganıyla "Bağımsızlık Seferberliği" başlattı. Projenin yol haritasını Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen lansmanda duyuran Yeşilay Başkanı Mehmet Dinç, “Bağımlılıkla mücadele yalnızca bireysel bir sorun değil, toplumun tamamını etkileyen bir meseledir.” diyerek şunları aktardı:





BÜTÜN MAHALLELİYLE GÖRÜŞECEĞİZ

“Yeşilay olarak her sokağa her mahalleye girip insanımızın bağımsızlığı için mücadele edelim istiyoruz. İçişleri Bakanlığı himayesinde, valilerimizin rehberliğinde kaymakamlarımızın desteğiyle yerel idari anlamda belediye başkanlarımız, sağlık müdürlerimiz, milli eğitim müdürlerimiz, müftülerimiz ile birlikte toplumun önderi olan kim varsa onların destekleriyle beraber mahallelerimizde öncü olan kimler varsa teyzelerimiz amcalarımız, muhtarlarımız, eczacılarımız onların desteğiyle her insanımıza ulaşmak bağımlılığın pençesine bırakmamak için bir seferberlik başlattık. Fatih’te başladık, Hakkari, Şırnak, Afyon ve birçok ilde devam edeceğiz. 2 yıl içerisinde Türkiye’de girilmedik sokak bırakmayacağız.”





DANIŞMANLIK HİZMETİ VERİLECEK

Programda konuşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da "Bu seferberlik ile amaç toplumun farklı kesimlerine bağımlılıkla mücadelede farkındalık kazandırmak. Mahalle bazlı önleyici ve aileyi destekleyici programlar yoluyla bağımlılığın önlenmesine katkı sağlayacağız. Bu seferberlik projesinde pilot ilçemiz Fatih. Fatih’de hedef 57 mahallede 35 bin hanede 10 bin vatandaşımıza ulaşmaktır. Proje kapsamında eğitimi programları düzenlenecek ve danışmanlık hizmetlerimiz verilecek. Sonrasında bağımsızlık seferberliğimiz tüm Türkiye’ye yayılacak." ifadelerini kullandı.





Alkolden kurtuldu 'koç' oldu

Alkol bağımlılığını yendikten sonra Yeşilay İyileştirme Koçu olan Buket Coşkun, bağımlılıkla mücadelesini anlattı. Coşkun, ”2017 yılından beri bağımlılık tedavisi görüyordum. Bu sürecin başlaması kızımın ‘Ya benimle AMATEM’e gelirsin ya da seni terk ederim’ demesiyle başladı. Oraya gidene kadar bağımlı olduğumu bilmiyordum. Ben bağımlılığımı durdurdum. YEDAM’la tanıştım ve eğitimler aldım, içim yaşam sevinciyle doldu. Yeşilay’ın 2022 yılında başlattığı 'İyileştirme Koçluğu' programına başvurdum ve danışanıyken çalışanı oldum. Şu an iyileşmek isteyenlere, bunu nasıl yenebileceklerini anlatıyorum.” dedi.











