Bağımsızlık seferberliği

“Yeşilay olarak her sokağa her mahalleye girip insanımızın bağımsızlığı için mücadele edelim istiyoruz. İçişleri Bakanlığı himayesinde, valilerimizin rehberliğinde kaymakamlarımızın desteğiyle yerel idari anlamda belediye başkanlarımız, sağlık müdürlerimiz, milli eğitim müdürlerimiz, müftülerimiz ile birlikte toplumun önderi olan kim varsa onların destekleriyle beraber mahallelerimizde öncü olan kimler varsa teyzelerimiz amcalarımız, muhtarlarımız, eczacılarımız onların desteğiyle her insanımıza ulaşmak bağımlılığın pençesine bırakmamak için bir seferberlik başlattık. Fatih’te başladık, Hakkari, Şırnak, Afyon ve birçok ilde devam edeceğiz. 2 yıl içerisinde Türkiye’de girilmedik sokak bırakmayacağız.”