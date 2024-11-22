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Madde bağımlılığından ölüm 941'den 247'ye düştü

Madde bağımlılığından ölüm 941'den 247'ye düştü

Uğur Duyan
04:0022/11/2024, Cuma
G: 22/11/2024, Cuma
Yeni Şafak
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TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Süleyman Soylu
TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Süleyman Soylu

TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Süleyman Soylu, muhalefet vekillerinin İçişleri Bakanlığı döneminde uyuşturucu ile mücadele edilmesi noktasındaki eleştirilerini yanıtladı. Süleyman Soylu, bakan olduğu gün uyuşturucu madde bağımlılığından ölen sayısının 941 olduğunu, bıraktığı gün ise 247'ye düştüğünü bildirdi.

Soylu, "Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir ortalamayı kimse bulamaz. Amerika'da milyonda 324 kişi ölürken, bizim ülkemizde milyonda 5 kişi ölüyor; hiç ölmese keşke. Bakan olduğumuz gün 35 bin kişi vardı uyuşturucudan cezaevinde; 80 bin operasyon yapılıyordu. Yıllık operasyon sayısını 80 binden 240 bine çıkardık, 3 katına" ifadelerini kullandı.

Soylu, "Bu ülkede metruk binalar vardı, metruk binaların yıkılmasından tutun, kanalizasyonlardan atık su alıp onların bütün Türkiye'de analizlerine kadar Türkiye'de büyük bir mücadele ortaya konuldu" diye konuştu. Soylu, Interpol'ün ve Europol'ün bültenle aramalarını "GBT" sistemine kendi döneminde yüklendiğini de ifade etti.


#TBMM
#İçişleri Komisyonu
#madde

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