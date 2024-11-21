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23 ilde düğmeye basıldı: Tek seferde ele geçirilen en yüksek miktar

23 ilde düğmeye basıldı: Tek seferde ele geçirilen en yüksek miktar

13:4421/11/2024, Perşembe
G: 21/11/2024, Perşembe
DHA
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Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

23 ilde düzenlenen 'Narkoçelik-49' operasyonlarında 1 ton 756 kilogram uyuşturucu madde,995 bin adet kök kenevir ve kök skunk ile 34 milyon 617 Bin 835 uyuşturucu hap ele geçirildi. 58 şüpheli yakalandı, 40'ı tutuklandı.

Uyuşturucu madde imalatçılarına ve zehir tacirlerine yönelik 23 ilde operasyon gerçekleştirildi.


Gerçekleştirilen operasyonların Narkoçelik-49 olarak gerçekleştirildiğini duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonlarda toplam 1 Ton 756 kg uyuşturucu madde, 995 bin adet kök kenevir/kök skunk ile 34 milyon 617 Bin 835 adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini duyurdu.


Operasyonlarda 58 şüpheli zehir tacirinin yakalandığını duyuran Yerlikaya, bu şüphelilerin 40'ının tutuklandığını, 4'ünün hakkında adli kontrol kararı verildiğini, diğer şüphelilerin ise işlemlerinin devam ettiğini açıkladı.


Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde düzenlenen operasyonlar şu illerde gerçekleştirildi; "İstanbul, Diyarbakır, Antalya, Hakkari, Manisa, Aksaray, Hatay, Sakarya, Mardin, Van, Kayseri, Adana, Balıkesir, Samsun, Amasya, Mersin, Şanlıurfa, Batman, Adıyaman, Ağrı, Bursa, İzmir ve Kırıkkale"



#İçişleri Bakanlığı
#İstanbul
#uyuşturucu madde

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