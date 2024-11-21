İzmir'de polis ekibine silahlı saldırı: Gözaltı sayısı 13'e yükseldi

Olay, dün akşam saatlerinde Seferihisar ilçesi Turabiye Mahallesi Hamamalanı mevkisinde meydana geldi. Edinilen ilk bilgilere göre, mahallede meydana gelen silahlı kavga ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Adrese intikal eden polis ekiplerine M.S.Ç. isimli şüpheli tarafından silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda komiser F.H.A., polis memuru M.T., ve polis memuru İ.G. yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı polisler hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan polis memurlarından M.T. ve İ.G., ilerleyen saatlerde ameliyata alındı. Durumları stabil olan polis memurlarının bugün öğle saatlerine doğru uyandırılacakları öğrenildi.