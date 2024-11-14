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Zehir tacirlerine geçit yok! 73 ilde harekete geçildi: Tonlarca uyuşturucu ele geçirildi

Zehir tacirlerine geçit yok! 73 ilde harekete geçildi: Tonlarca uyuşturucu ele geçirildi

10:0414/11/2024, Perşembe
G: 14/11/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Zehir tacirlerine, sokak satıcılarına ve uyuşturucuya yönelik son 2 hafta içerisinde düzenlenen 'Narkoçelik-48' operasyonlarında 4 ton 887 kilogram uyuşturucu madde, 9 milyon 989 bin 238 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

"Narkoçelik-48" operasyonlarında bin 780 şüpheli zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı.


73 ilde harekete geçildi

Cumhuriyet başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüklerince 4 bin 450 ekip, 11 bin 125 personel, 14 hava aracı ve 42 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla
İstanbul, İzmir, Gaziantep, Ankara, Adana, Samsun, Konya, Şanlıurfa, Mersin, Bursa, Manisa, Antalya, Kocaeli, Diyarbakır, Kayseri, Balıkesir, Elazığ, Muğla, Sakarya, Osmaniye, Denizli, Aydın, Sivas, Kastamonu, Malatya, Nevşehir, Van, Hatay, Niğde, Eskişehir, Adıyaman, Kilis, Tekirdağ, Trabzon, Batman, Giresun, Isparta, Zonguldak, Mardin, Afyonkarahisar, Çorum, Düzce, Şırnak, Uşak, Erzurum, Ordu, Çanakkale, Kırıkkale, Kırklareli, Rize, Sinop, Burdur, Erzincan, Hakkari, Kahramanmaraş, Karaman, Kars, Edirne, Yalova, Bingöl, Iğdır, Ağrı, Aksaray, Amasya, Bolu, Karabük, Kütahya, Tokat, Yozgat, Artvin, Bilecik, Bitlis ve Siirt olmak üzere 73 ilde
'Narkoçelik-48' operasyonları düzenlendi.



#İçişleri Bakanlığı
#narkoçelik
#zehir tacirleri

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