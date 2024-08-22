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18 ilde 'Narkoçelik-33' operasyonu: 46 zehir taciri tutuklandı

18 ilde 'Narkoçelik-33' operasyonlarında 63 şüphelinin yakalandı, 46'sının tutuklandı. 1 ton 521 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

09:54 - 22/08/2024 Perşembe
DHA
18 ildeki 'Narkoçelik-33' operasyonlarında 46 şüpheli tutuklandı.
18 ildeki 'Narkoçelik-33' operasyonlarında 46 şüpheli tutuklandı.

Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde uyuşturucu madde imalat ve satışına yönelik 18 ilde 'Narkoçelik-33' operasyonları düzenlendi.


Buna göre; düzenlenen eş zamanlı baskınlar ve yol kontrolleri sonucu 63 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 46'sı tutuklandı, 1'i hakkında adli kontrol kararı verildi, diğerlerinin ise işlemlerine devam ediliyor.


Yapılan aramalarda, 1 ton 521 kilogram uyuşturucu madde, 11 milyon 936 bin 886 kök kenevir ve kök skunk, 4 bin 544 uyuşturucu hap ele geçirildi.



#Narkoçelik Operasyonu
#emniyet
#İçişleri Bakanlığı
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