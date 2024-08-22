18 ilde 'Narkoçelik-33' operasyonu: 46 zehir taciri tutuklandı

Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde uyuşturucu madde imalat ve satışına yönelik 18 ilde 'Narkoçelik-33' operasyonları düzenlendi.
Buna göre; düzenlenen eş zamanlı baskınlar ve yol kontrolleri sonucu 63 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 46'sı tutuklandı, 1'i hakkında adli kontrol kararı verildi, diğerlerinin ise işlemlerine devam ediliyor.
Yapılan aramalarda, 1 ton 521 kilogram uyuşturucu madde, 11 milyon 936 bin 886 kök kenevir ve kök skunk, 4 bin 544 uyuşturucu hap ele geçirildi.