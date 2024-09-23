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32 ilde büyük operasyon: 125 zehir taciri yakalandı

32 ilde büyük operasyon: 125 zehir taciri yakalandı

09:3723/09/2024, lundi
G: 23/09/2024, lundi
DHA
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Operasyonlarda 125 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalanırken, bunlardan 63'ü tutuklandı, 3'ü hakkında adli kontrol kararı verildi, diğerlerinin işlemleri sürüyor.
Operasyonlarda 125 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalanırken, bunlardan 63'ü tutuklandı, 3'ü hakkında adli kontrol kararı verildi, diğerlerinin işlemleri sürüyor.

32 ilde uyuşturucu madde imalatçılarına ve sokak satıcılarına yönelik Jandarma tarafından düzenlenen 'Narkoçelik-40' operasyonlarında 125 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı, 63'ü tutuklandı.

Diyarbakır, Antalya, Erzurum, Van, Ankara, İstanbul, Manisa, İzmir, Rize, Edirne, Gaziantep, Siirt, Mardin, Iğdır, Samsun, Hatay, Kahramanmaraş, Ardahan, Kocaeli, Tekirdağ, Batman, Adıyaman, Bolu, Elazığ, Aksaray, Bingöl, Afyonkarahisar, Zonguldak, Malatya, Hakkari, Ağrı ve Aydın'da jandarma tarafından 'Narkoçelik-40' operasyonları düzenlendi.


Operasyonlarda toplam 3 ton 972 kilogram uyuşturucu madde, 15 milyon 825 bin 619 adet kök kenevir ve kök skunk, 188 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.


Operasyonlarda 125 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalanırken, bunlardan 63'ü tutuklandı, 3'ü hakkında adli kontrol kararı verildi, diğerlerinin işlemleri sürüyor.



#uyuşturucu operasyonu
#İçişleri Bakanlığı
#zehir tacileri

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