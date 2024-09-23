32 ilde büyük operasyon: 125 zehir taciri yakalandı

Nevşehir’de zehir tacirlerine darbe vuruldu. Torbacı olarak bilinen sokak satıcılarının ev ve araçlarına yönelik aramalarda 300 bin lira nakit para ele geçirildi. Uzman narkotik birimleri eşliğinde Türkiye’nin pek çok yerinde operasyonlara katılan iki narkotik eğitimli köpek aramalara katıldı.