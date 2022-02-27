Bahçelievler Belediyesi'nden şehitler için özel etkinlik

Bahçelievler Belediyesi, Nurettin Topçu Kültür Merkezi’nde ‘Şehitler ve Şehitlik Özel Etkinliği’ düzenledi. İstiklal Marşı ile başlayan program Hafız Bünyamin Araz’ın Kur’an-ı Kerim tilavetiyle devam etti. İki oturumdan oluşan etkinliğe Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Cahit Altunay, şehit yakınları ile ilçe sakinleri katıldı. Oturumdaki konuşmacılar arasında, İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Safi Argapuş ve Emekli Subay Mete Yarar gibi pek çok önemli isim de yer aldı.

‘TÜRK ÜLKESİNİ BIRAKIP GİTMEZ’

Şehitler ve Şehitlik Özel Etkinliğinde konuşan AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, “Şehitlerimiz, hakikati savunmak için yola çıkmış ve bu uğurda bir insanın sahip olduğu en kıymetli şey olan canını, kanını feda etmiş olduklarından dolayı en yüksek mertebeye sahip olmuşlardır” diye konuştu.

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Tüm şehitlere Allah’tan rahmet dilediğini söyleyen Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, “Bugün önemli bir gün, şehit yakınlarımız burada, beraberiz. Onların acılarını bir nebze rahatlatmak adına ve şehitliğin ne olduğunu yüreğimizde ve beynimizde yaşamak adına bilinçlenmemiz için bir program yaptık. İlk şehidimizden bu zamana kadar gelen şehitlerimizin hepsi bizim için önemli. 1071’den, 1453’ten, Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşundan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ten, 15 Temmuz’dan, hepsine Allah’tan rahmet diliyorum. Türkiye Cumhuriyetindeki bir Türk vatandaşı, Laz’ı, Çerkez’i, hiçbir şartta ülkesini bırakıp gitmez. Savunur. Ya ölürüm der ya kalırım mücadele ederim der. Bizim ruhumuzda, genlerimizde var. İşte bunu hem bilimsel olarak akademisyenlerimiz anlatacak, hem de şehitlerimizin ve şehit yakınının ne demek olduğunu öğrenmeye çalışacağız” açıklamasında bulundu.

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PROGRAM İKİ OTURUMDA YAPILDI

İki oturum şeklinde gerçekleştirilen etkinlik İstanbul Müftü Yardımcısı Hüseyin Demirhan ‘Şehit ve Şehit Olmak’ başlıklı konferansı ile başladı. Oturum Başkanlığı’nı Mahmut Bıyıklı’nın yaptığı etkinliğin ilk bölümünde tanınan özel isimlerin hayatı ve sergiledikleri mücadeleler anlatıldı. Mısırlı İslam düşünürü olan Hasan el Benna, Müslüman Kardeşler Teşkilatı’nın kurucusu Hasan El Benna, Amerikalı İnsan hakları savunucusu Malik El-Şahbaz (Malcolm X) ve Şehid Metin Yüksel’in hayatı anlatıldı. İkinci oturumda ise; 15 Temmuz şehitleri anıldı. Erol Olçok, şehit gazeteci Mustafa Canbaz ve Şehit Ömer Halisdemir’in hayatların izleyicilere aktarıldı. Program Sanatçı Ömer Karaoğlu’nun konseri ile son buldu.