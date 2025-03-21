Bahçelievler'de motosikletin çarptığı yaşlı kadın kurtarılamadı

Şirinevler Mahallesi Eski Londra Asfaltı Caddesi'nde Huriye Ergin'e (54) sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen motosiklet çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerince Ergin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Motosiklet sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alındı.