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Bahçelievler'de motosikletin çarptığı yaşlı kadın kurtarılamadı

Bahçelievler'de motosikletin çarptığı yaşlı kadın kurtarılamadı

14:4021/03/2025, Cuma
AA
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İstanbul Bahçelievler'de motosikletin çarptığı 54 yaşındaki Huriye Ergin, hayatını kaybetti. Motosiklet sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alındı.

Şirinevler Mahallesi Eski Londra Asfaltı Caddesi'nde Huriye Ergin'e (54) sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen motosiklet çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerince Ergin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Motosiklet sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alındı.





#Bahçelievler
#KAZA
#motosiklet

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