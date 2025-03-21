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Balıkesir'de 11 kişinin öldüğü patlamaya ilişkin 4 sanık hâkim karşısında

Balıkesir'de 11 kişinin öldüğü patlamaya ilişkin 4 sanık hâkim karşısında

12:2421/03/2025, Cuma
IHA
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Duruşma, Balıkesir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.
Duruşma, Balıkesir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Balıkesir'de, 11 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı mühimmat fabrikasındaki patlamaya ilişkin 3'ü tutuklu 4 sanığın yargılanmasına başlandı.

Balıkesir'de, 11 kişinin ölümü ile sonuçlanan mühimmat fabrikasındaki patlamaya ilişkin 4 sanığın yargılanmasına başlandı. Balıkesir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Cem Y., Serkan B. ile Hulusi Yağız A., tutuksuz sanık Murad B., olayda hayatını kaybedenlerin yakınları, yaralananlar ve taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada, ilk kez hakim karşısına çıkan sanıkların kimlik tespiti yapıldı. Kaklarındaki iddialar hatırlatılan sanıkların savunmalarının alınmasıyla duruşma devam ediyor.


Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamedeki bilirkişi raporunda, patlamanın sebebinin tam olarak belirlenemeyen nedenle üretimi tamamlanmış ürünlerin istiflendiği ve patlama çukuruna denk gelen yerde meydana geldiğinin tespit edildiği belirtiliyor. İddianamede, tutuklu sanıklar Cem Y., Serkan B. ile Hulusi Yağız A., tutuksuz sanık Murad B.'nin "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 15 yıla kadar hapsi isteniyor.



#balıkesir
#patlama
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