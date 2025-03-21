Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı

Gölbaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından önceki gün ilçe merkezi ve köylerinde belirlenen 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Düzenlenen operasyonda, 14,38 gram metamfetamin, 66.6 gram bonzai ham maddesi, 2 gram kenevir, 1.75 gram kubar esrar, 14 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 2 adet tabanca ve 1 adet dedektör ele geçirilmiş ve 14 şahıs ise gözaltına alınmıştı.