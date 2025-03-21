Ankara'da aranan şahıslara yönelik operasyon: 1147 kişi yakalandı

Ankara genelinde 14-20 Mart 2025 tarihleri arasında yapılan operasyonlarda 1147 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen operasyonlar kapsamında çeşitli suçlardan aranan zanlılar yakalandı.
Ankara Valiliği tarafından yapılan açıklamada, yakalanan şahıslar arasında:
20 yıl ve üzeri hapis cezası bulunan 5 kişi,
10 yıl ve üzeri hapis cezası bulunan 10 kişi,
5-10 yıl arası hapis cezası bulunan 47 kişi,
5 yıla kadar hapis cezası bulunan 378 kişi,
İfade vermeye yönelik aranan 707 kişinin olduğu belirtildi.
Ankara Valiliği, kamu düzeni ve güvenliğini sağlamak amacıyla bu tür operasyonların kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.