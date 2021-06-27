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ANKARA

Bakan Akar, komuta kademesi ve OYAK Yönetim Kurulu ile Anıtkabir’i ziyaret etti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) komuta kademesi ile birlikte Anıtkabir’i ziyaret ederek, ardından OYAK’ın 61’inci Olağan Genel Kuruluna katıldı.

Haber Merkezi İHA
Bakan Akar, komuta kademesi ve OYAK Yönetim Kurulu ile Anıtkabir’i ziyaret etti
Bakan Akar, komuta kademesi ve OYAK Yönetim Kurulu Aslanlı Yol'dan geçerek çelenk bıraktı.

OYAK’ın 61’inci Olağan Genel Kurul Toplantısı öncesinde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve OYAK Yönetim Kurulu üyeleri ile Anıtkabir’i ziyaret etti.

Ziyaret sonrası genel kurula katıldılar

Aslanlı Yol’un başında OYAK Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Taş ile OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem tarafından karşılanan Bakan Akar ve komutanlar, Aslanlı Yol’dan geçerek mozoleye çıktı. Bakan Akar tarafından “OYAK” yazılı çelengin Atatürk’ün mozolesine bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.

Mozoleye çıkan merdivenlerde çekilen hatıra fotoğrafı sonrasında Misak-ı Millî Kulesi’ne geçen Bakan Akar, burada Anıtkabir Şeref Defteri’ni imzaladı. Ziyaretin ardından Merkez Orduevi’ne geçen Bakan Akar ve TSK komuta kademesi, OYAK’ın 61’inci Olağan Genel Kuruluna katıldı.

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