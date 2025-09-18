Yeni Şafak
Bakan Bak'tan yurtta yaşanan skandala yönelik açıklama: Bunun hesabı sorulacak

19:0118/09/2025, الخميس
IHA
Cevizlibağ Atatürk KYK Kız Öğrenci Yurdu
Cevizlibağ Atatürk KYK Kız Öğrenci Yurdu

Gençlik ve Spor Bakanlı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından İstanbul'daki Cevizlibağ Atatürk KYK Kız Öğrenci Yurdundan çıkan görüntülere ilişkin paylaşımda bulundu. Bakan Bak, "Maalesef, iki kendini bilmez alçağın hem emeklerimize hem de gençlerimizin özeline kastettiğini belirledik. Buradan gençlerimize söz veriyorum bunun hesabı sorulacak" ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, GSB yurtlarından çıkan görüntülere ilişkin,
"Buradan gençlerimize söz veriyorum bunun hesabı sorulacak"
dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, GSB yurtlarını yeni döneme hazırlamaya başladıkları ilk günden itibaren gece gündüz gençler için çalıştıklarını belirterek,
"Maalesef, iki kendini bilmez alçağın hem emeklerimize hem de gençlerimizin özeline kastettiğini belirledik. Buradan gençlerimize söz veriyorum bunun hesabı sorulacak"
dedi.

Ne olmuştu?

İstanbul’daki Cevizlibağ Atatürk KYK Kız Öğrenci Yurdunda kalan öğrenciler, yaz tatili sonrası geri döndüklerinde, odalarında bıraktıkları eşyaların yerinde olmadığını, bazı valizlerin dağınık şekilde bulunduğunu, bazı eşyaların başka odalardan çıktığını, bazılarıysa tamamen yok olduğunu iddia ettiler.



