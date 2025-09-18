Bakan Bak'tan yurtta yaşanan skandala yönelik açıklama: Bunun hesabı sorulacak

Cevizlibağ Atatürk KYK Kız Öğrenci Yurdu
Gençlik ve Spor Bakanlı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından İstanbul'daki Cevizlibağ Atatürk KYK Kız Öğrenci Yurdundan çıkan görüntülere ilişkin paylaşımda bulundu. Bakan Bak, "Maalesef, iki kendini bilmez alçağın hem emeklerimize hem de gençlerimizin özeline kastettiğini belirledik. Buradan gençlerimize söz veriyorum bunun hesabı sorulacak" ifadelerini kullandı.
Ne olmuştu?
İstanbul’daki Cevizlibağ Atatürk KYK Kız Öğrenci Yurdunda kalan öğrenciler, yaz tatili sonrası geri döndüklerinde, odalarında bıraktıkları eşyaların yerinde olmadığını, bazı valizlerin dağınık şekilde bulunduğunu, bazı eşyaların başka odalardan çıktığını, bazılarıysa tamamen yok olduğunu iddia ettiler.
