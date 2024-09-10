Bakan Bolat'tan Binali Yıldırım'a geçmiş olsun mesajı

Eski başbakan ve Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım, İstanbul'da bir hastanede anjiyo operasyonu geçirdi.
Dört adet stent takılan Yıldırım'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat da X hesabından paylaşımda bulunarak Yıldırım için geçmiş olsun temennisinde bulundu.
Bakan Bolat yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Son Başbakanımız ve Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Heyeti Başkanı Sayın Binali Yıldırım’ın anjiyo operasyonu geçirdiğini üzülerek öğrendim. Ülkemize ve milletimize hizmet yolunda nice önemli eserler ortaya koyan Sayın Yıldırım’a geçmiş olsun dileklerimi sunuyor, Rabbimden şifalar diliyorum."