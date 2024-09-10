Bakan Bolat'tan Binali Yıldırım'a geçmiş olsun mesajı

Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım, İstanbul'da bir hastanede anjiyo operasyonu geçirdi. Operasyonda Yıldırım'a dört adet stent takıldığı; sağlık durumunun da iyi olduğu bildirildi.