Bakan Bolat'tan Emine Erdoğan'ın Melania Trump'a gönderdiği Gazze mektubuna ilişkin paylaşım: Dünyanın harekete geçmesi elzemdir

19:5623/08/2025, Cumartesi
AA
Ticaret Bakanı Bolat Emine Erdoğan'ın Melania Trump'a gönderdiği Gazze mektubuna ilişkin paylaşım yaptı.
Ticaret Bakanı Bolat Emine Erdoğan'ın Melania Trump'a gönderdiği Gazze mektubuna ilişkin paylaşım yaptı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın, ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump'a gönderdiği mektupta Gazze'de yaşanan insani trajediye dikkati çekmesini yürekten desteklediğini belirtti. Bakan Bolat paylaşımda "Gazze'de barış ve huzurun tesis edilmesi için tüm dünyanın harekete geçmesi elzemdir" ifadelerini kullandı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından Emine Erdoğan'ın, Melania Trump'a Ukrayna'daki savaş için gösterdiği hassasiyeti Gazze'deki insani kriz için de göstermesi çağrısında bulunduğu mektuba ilişkin paylaşım yaptı.

Emine Erdoğan'ın, mektubunda Gazze'de yaşanan insani trajediye dikkati çekmesini yürekten desteklediğini belirten Bolat,
"Filistinli kardeşlerimizin maruz kaldığı zulmün son bulması, Gazze'de barış ve huzurun tesis edilmesi için tüm dünyanın harekete geçmesi elzemdir."
değerlendirmesinde bulundu.


