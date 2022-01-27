Bakan Çavuşoğlu Sri Lanka ve Maldivler'e gidecek

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız 28-30 Ocak 2022 tarihlerinde Sri Lanka Demokratik Sosyalist Cumhuriyeti'ne ve Maldivler Cumhuriyeti'ne resmi ziyaretlerde bulunacaktır.

Sayın Bakanımızın Maldivler'i ziyareti, ülkemizden Maldivler'e Dışişleri Bakanı düzeyinde gerçekleştirilecek ilk ikili ziyareti oluşturmaktadır.

Her iki ülkeyi ziyaret kapsamında gerçekleştirilecek görüşmelerde, ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alınması, ayrıca güncel bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir" denildi.