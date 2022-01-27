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ANKARA

Bakan Çavuşoğlu Sri Lanka ve Maldivler'e gidecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 28-30 Ocak'ta Sri Lanka Demokratik Sosyalist Cumhuriyeti ve Maldivler Cumhuriyeti'ni ziyaret edecek.

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Haber Merkezi DHA
Bakan Çavuşoğlu Sri Lanka ve Maldivlere gidecek
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız 28-30 Ocak 2022 tarihlerinde Sri Lanka Demokratik Sosyalist Cumhuriyeti'ne ve Maldivler Cumhuriyeti'ne resmi ziyaretlerde bulunacaktır.

Sayın Bakanımızın Maldivler'i ziyareti, ülkemizden Maldivler'e Dışişleri Bakanı düzeyinde gerçekleştirilecek ilk ikili ziyareti oluşturmaktadır.

Her iki ülkeyi ziyaret kapsamında gerçekleştirilecek görüşmelerde, ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alınması, ayrıca güncel bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir" denildi.

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