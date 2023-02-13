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Bakan Dönmez depremden etkilenen Osmaniye’yi havadan inceledi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Osmaniye’de havadan incelemelerde bulundu.

12:18 . 13/02/2023 Pazartesi
AA
Bakan Dönmez deprem bölgesinde incelemelerde bulundu

Bakan Dönmez deprem bölgesinde incelemelerde bulundu

Hatay’ın Antakya, Arsuz, İskenderun ve Belen ilçelerinde bulunan Bakan Dönmez, bugün de Osmaniye’ye geçti. Kent genelindeki son durumu helikopterle havadan inceleyen Dönmez, ardından Osmaniye İl Jandarma Komutanlığında gerçekleşen il koordinasyon toplantısına başkanlık etti.
Dönmez toplantıda, başta kentin deprem kaynaklı enerji sorunları olmak üzere çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı.


#Bakan Dönmez
#Osmaniye
#havadan
31 dakika önce
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Bakan Dönmez depremden etkilenen Osmaniye’yi havadan inceledi
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