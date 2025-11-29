Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Bakan Fidan: Filistin'in özgürlük mücadelesine tam desteğimizi bir kez daha vurguluyoruz

Bakan Fidan: Filistin'in özgürlük mücadelesine tam desteğimizi bir kez daha vurguluyoruz

17:0729/11/2025, Cumartesi
DHA
Sonraki haber
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 29 Kasım Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü'ne ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 29 Kasım Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü'ne ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "29 Kasım Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü vesilesiyle, Filistin davasına ve Filistin halkının özgürlük mücadelesine tam desteğimizi bir kez daha vurguluyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 29 Kasım Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü'ne ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.


Bakan Fidan, "29 Kasım Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü vesilesiyle, Filistin davasına ve Filistin halkının özgürlük mücadelesine tam desteğimizi bir kez daha vurguluyoruz. Türkiye olarak bugüne kadar Filistin halkının haklarının korunması için en güçlü desteği verdik. Bölgede kalıcı barışın anahtarı, iki devletli çözümün hayata geçirilmesidir. Filistinli kardeşlerimizin hürriyet ve refah içinde yaşayacağı adil ve kalıcı bir barışın tesis edilmesi için çalışmalarımızı aynı kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.



#Hakan Fidan
#Dışişleri Bakanı
#sosyal medya
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI 29 MAYIS: İSKİ İstanbul baraj doluluk oranları nedir, yüzde kaç oldu, artış oldu mu?