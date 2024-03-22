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Bakan Fidan Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü: Türkiye'den Rusya'daki silahlı saldırıya kınama

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Moskova'daki silahlı saldırı sonrası Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakan Fidan'ın telefon görüşmesinde Moskova'daki saldırıyı kınadığı ve taziyelerini ilettiği bildirildi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de saldırıya ilişkin paylaşımda bulunarak, "Terör saldırısını şiddetle kınıyoruz. Rus halkının acısını paylaşıyoruz." ifadelerini kullandı. Rusya'nın başkenti Moskova'da bir konser salonunda düzenlenen silahlı saldırı sonucu ilk belirlemelere göre 40 kişi öldü, 100'den fazla kişi de yaralandı.

Semih Bozkuş
23:01 - 22/03/2024 Cuma
Güncelleme: 23:36 - 22/03/2024 Cuma
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Hakan Fidan - Sergey Lavrov
Hakan Fidan - Sergey Lavrov

Başkent Moskova'da onlarca kişinin hayatını kaybettiği, 100'den fazla kişinin de yaralandığı saldırı sonrası Rusya'ya ilk taziye Türkiye'den geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Moskova'da bir konser salonunda düzenlenen silahlı saldırı sonrası, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'la telefonda görüştü.

Bakan Fidan'ın telefon görüşmesinde Moskova'daki saldırıyı kınadığı ve taziyelerini ilettiği bildirildi.

Ömer Çelik: Rus halkının acısını paylaşıyoruz

Silahlı saldırıya ilişkin AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de açıklamada bulunarak taziyelerini iletti.

X hesabından paylaşımda bulunan Çelik, "Rusya'nın başkenti Moskova'da bir konser salonunda sivilleri hedef alan terör saldırısını şiddetle kınıyoruz. Ölenlerin ailelerine başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Rus halkının acısını paylaşıyoruz..." ifadelerini kullandı.


Moskova'da konser salonuna saldırı

Rusya'nın başkenti Moskova'daki "Crocus City Hall" adlı konser salonunda en az 4 kişi oldukları belirtilen silahlı kişiler, etrafa ateş açtı.

Rus Federal Güvenlik Servisi, ilk verilere göre açılan ateş sonucu 40 kişinin öldüğünü ve 100'den fazla kişinin yaralandığını açıkladı.

Güvenlik güçlerinin, saldırganları etkisiz hale getirmek için operasyon başlattığı ve saldırının yapıldığı binada çıkan yangını söndürmek için çalışmaların devam ettiği de bildirildi.

Saldırının ardından binanın etrafında çok sayıda polis, güvenlik önlemi alırken bölgeye çok sayıda ambulans yönlendirildi.

Öte yandan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in saldırı hakkında ilk anlardan itibaren bilgilendirildiğini aktardı.



#Hakan Fidan
#Sergey Lavrov
#Telefon Görüşmesi
#Moskova
#Silahlı Saldırı
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