Bakan Fidan Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü: Türkiye'den Rusya'daki silahlı saldırıya kınama

Rus Federal Güvenlik Servisi, ilk verilere göre açılan ateş sonucu 40 kişinin öldüğünü ve 100'den fazla kişinin yaralandığını açıkladı.

Güvenlik güçlerinin, saldırganları etkisiz hale getirmek için operasyon başlattığı ve saldırının yapıldığı binada çıkan yangını söndürmek için çalışmaların devam ettiği de bildirildi.