Bakan Göktaş duyurdu: 'Evlilik kredisi' uygulamasına 3 il daha dahil edildi

Aile ve Gençlik Fonu'na bugüne kadar 12 bin 132 çift başvurdu, şartları yerine getiren 3 bin 963 çift krediden yararlandı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonuyla ortaya çıkarılan Aile ve Gençlik Fonu ile gençlerin aile kurmalarını desteklediklerini belirtti.
Göktaş, evlenecek gençlere yönelik
48 ay vadeli 2 yıl geri ödemesiz 150 bin lira tutarında faizsiz kredi
desteğinin çok büyük ilgi gördüğünü ifade ederek,
"Aile ve Gençlik Fonu'na bugüne kadar 12 bin 132 çift başvurdu, şu ana kadar şartları yerine getiren toplam 3 bin 963 çift, söz konusu krediden yararlandı
" dedi.
Üç il daha dahil edildi
Üç il daha dahil edildi
Aile ve Gençlik Fonu'nda yeni bir döneme geçtiklerini ve projenin pilot uygulamasının ikinci bölümünü başlattıklarını açıklayan Göktaş,
"Aile ve Gençlik Fonu'na TÜİK verilerine göre doğurganlık hızının en düşük olduğu Karabük, Bartın ve Zonguldak'ı dahil ettik. Bu 3 ilden şartları sağlayan çiftlerimizin başvurularını almaya başladık"
dedi.
İki asgari ücret aşmaması şartına düzenleme
İki asgari ücret aşmaması şartına düzenleme
Yeni eklenen illerin yanı sıra söz konusu destekten daha fazla çiftin yararlanabilmesi için şartları da kolaylaştırdıklarını vurgulayan Göktaş, desteğe başvuru şartlarının arasında yer alan çiftlerin toplam gelirlerinin
2 asgari ücreti aşmaması şartı
nda düzenlemeye gidildiğini belirtti.
Pilot uygulama kapsamında sahadan aldıkları dönüşler ve vatandaşların talepleri kapsamında gelir kriterinde yeni düzenleme yaptıklarını aktaran Göktaş,
"Gelir kriterini, kişilerin alabilecekleri ek ödemeleri de kapsayacak şekilde 2,3 asgari ücrete çıkartıyoruz. Böylece daha fazla gencimizin desteğimizden yararlanmasının önünü açmış oluyoruz"
ifadesini kullandı.
Göktaş, Bakanlık olarak gençleri desteklemeyi sürdüreceklerini söyledi.
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2 saat önce