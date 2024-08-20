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Bakan Güler Malezyalı mevkidaşı Nordin ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Malezya'nın Savunma Bakanı Mohamed Khaled Nordin ile bir toplantı gerçekleştirdi.

11:23 - 20/08/2024 Salı
AA
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler - Mohamed Khaled Nordin
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler - Mohamed Khaled Nordin

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Güler'in, resmi ziyaret kapsamında gittiği Malezya'da temaslara devam ettiği belirtildi.


Bakan Güler'in, dün Malezya Başbakanı Enver İbrahim tarafından kabul edildiği hatırlatılan açıklamada, bugün de Malezya Savunma Bakanı Mohamed Khaled Nordin ile bir araya geldiği ifade edildi.



Açıklamada, Malezya Savunma Bakanlığına gelişinde mevkidaşı Nordin tarafından askeri törenle karşılanan Güler'in, şeref kıtasını selamlamasının ardından bakanlıktaki şeref defterini imzaladığı bildirildi.





#Malezya
#Malezya Savunma Bakanı Dato Seri Mohamed Khaled Nordin
#Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler
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