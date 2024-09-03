Bakan Işıkhan duyurdu: Deprem bölgesinde mücbir sebep hali uzatıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan
Afetten etkilenen illerde deprem tarihi itibarıyla mükellefiyet kaydı bulunanların mücbir sebep hali devam ediyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Süre uzatıldı
Süre uzatıldı
Işıkhan,
"6 Şubat depremlerinden etkilenen illerimizin çalışma hayatını ve ekonomisini güçlendirmek için işverenlerimizin, çalışanlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep ili İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde 31.08.2024 günü sonu itibarıyla sona eren mücbir sebep hali 30.11.2024 tarihine kadar uzatıldı"
dedi.
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21 dakika önce