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Bakan Koca duyurdu: 61 Gazzeli hastanın daha Mısır'a geçişi sağlandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 61 Gazzeli hastanın daha Mısır'a geçişinin sağlandığını açıkladı. X hesabından paylaşımda bulunan Bakan Koca, 49 refakatçisiyle birlikte Gazze'den Mısır'a geçişi sağlanan söz konusu hastaların, sabah uçakla Ankara’ya getirilmesinin planlandığını belirtti.

Semih Bozkuş
00:12 - 20/11/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Gazze'den 61 hasta ve 49 refakatçi daha Mısır'a getirildi.

Gazze'den 61 hasta ve 49 refakatçi daha Mısır'a getirildi.

Türkiye Gazzeli mazlumlara uzattığı yardım eliyle gerçekleştirdiği desteğini sürdürüyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 61 hasta ve 49 refakatçinin daha Gazze'den Mısır'a geçişinin sağlandığını belirterek, hastaların sabah uçakla Ankara'ya getirilmesinin planlandığını bildirdi.


Bakan Koca, sosyal medya hesabından, Gazze'den Mısır'a getirilen hastalara ilişkin paylaşımda bulundu.

"Yaralanmış insanlık vicdanına karşı görevimiz"

61 hasta ve 49 refakatçinin daha Gazze'den Mısır'a geçişinin bu akşam sağlandığını bildiren Koca, şunları kaydetti:


"Geceyi El-Ariş'te, hastanede geçirecek olan hastaların sabah uçakla Ankara'ya getirilmesi planlanıyor. Gazzeli her hastanın tedavisi kardeşlerimize ve yaralanmış insanlık vicdanına karşı görevimizdir."




#Gazzeli Hastalar
#Tahliye
#Mısır
#Türkiye
#Tedavi
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