Bakan Koca duyurdu: 61 Gazzeli hastanın daha Mısır'a geçişi sağlandı

61 hastayla 49 refakatçinin daha Gazze’den Mısır’a geçişi bu akşam sağlandı. Geceyi El-Ariş’te, hastanede geçirecek olan hastaların sabah uçakla Ankara’ya getirilmesi planlanıyor. Gazzeli her hastanın tedavisi kardeşlerimize ve yaralanmış insanlık vicdanına karşı görevimizdir. pic.twitter.com/ddRh7rC1nT