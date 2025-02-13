Bakan Kurum'dan kendisini İliç üzerinden hedef alan Özgür Özel'e beş maddeli cevap

CHP lideri Özgür Özel, geçtiğimiz yıl İliç'te meydana gelen maden kazası üzerinden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u hedef aldı. Özel, Bakan Kurum ve yetkililerin hesap vermediğini ileri sürdü. Özel'in bu çıkışına beş madde ile cevap veren Bakan Kurum, "Hukuk, bilirkişi, ilgili mevzuat cevabı ortaya koyduğu halde hala gerçeği eğip bükmek ya kötü niyet ya da cehalettir." dedi.
Erzincan'ın İliç ilçesinde meydana gelen ve dokuz kişinin hayatını kaybettiği maden kazasının üzerinden bir yıl geçti.
Özel'e hukuki süreci hatırlattı
Özel'in bu mesnetsiz çıkışına Bakan Kurum'dan cevap geldi.
Bakan Kurum, resmi X hesabından beş madde halinde yaptığı paylaşımda kazaya ilişkin hukuki süreci, muhalefetin deprem bölgesindeki tutumunu hatırlattı.
"Bu işler üçlü masada dedikodu yapmaya benzemez"
"Sayın Özgür Özel;
Hukuk, bilirkişi, ilgili mevzuat cevabı ortaya koyduğu halde hala gerçeği eğip bükmek ya kötü niyet ya da cehalettir. BU BİR.
İliç’te hayatını kaybeden vatandaşlar canımızdır, kardeşimizdir, acımızdır. Allah hepsine rahmet etsin. Onlardan geriye kalanlar devletimize emanettir. BU İKİ.
Biz, sizi deprem illerinden, afet bölgelerinden iyi tanırız. Deprem turistleri olarak politik müsamerelerinizi yapıp gittiniz. Ardınıza bile bakmadınız. Ne tek çivi çaktınız ne de bir derde derman oldunuz. Şimdi de milletimizin bir başka yası üzerinden sefil bir propaganda yürütüyorsunuz. BU ÜÇ.
Sizde samimiyetin zerresi olsa Beşiktaş’ta ölüme terk edilen 29 işçimizin, Küçükçekmece’de belediye çukurunda can veren kızımızın, İzmir’de elektrik akımında sokak ortasında hayatını kaybeden vatandaşlarımızın hesabını belediyelerinizden sorardınız. BU DÖRT.
Bu işler üçlü masada dedikodu yapmaya benzemez. Size tavsiyem, Gölge Genel Başkan olarak kendi iç hesaplaşmanız arasında harabeye çevrilmiş, şaibeli kurultay tartışmalarıyla yamalı bohçaya dönmüş siyasetinizi ve kariyerinizi kurtarma çabanıza başka malzeme bulun. BU DA BEŞ."
Komisyon taslak raporunu tamamladı
Öte yandan İliç'teki maden ocağında meydana gelen kazanın tüm yönleriyle araştırılması ve benzer kazaların önlenmesine yönelik tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonu, taslak raporunu tamamladı.
Güvenliği ön planda tutan daha güçlü yasal düzenlemeler yapılmasının, sürdürülebilir ve güvenli maden üretimi mimarisini geliştirecek eğitim süreçleri düzenlenmesinin ve uygulamaların sıkı şekilde denetlenmesinin elzem olduğunu vurgulayan Uslu, Komisyonun 100 saatlik toplantı takvimi gerçekleştirdiğini ifade etti.
"Afet ve Yer Bilimleri" dersi
Komisyonun 14 bin sayfaya ulaşan bilgi ve belgeyi incelediğini belirten Uslu, raporda güvenli altın madenciliği mimarisi, işçi sağlığı ve iş güvenliği sistematiğinin iyileştirilmesi, çevre sağlığından halk sağlığına kadar olumsuz etkilerin bertarafı gibi çok sayıda konuda çeşitli değerlendirmelerin bulunduğunu bildirdi.
Öte yandan raporda ilkokuldan itibaren "Afet ve Yer Bilimleri" derslerinin müfredata dahil edilmesinin istendiği de bildirildi.