Bakan Kurum'dan kendisini İliç üzerinden hedef alan Özgür Özel'e beş maddeli cevap

Erzincan'ın İliç ilçesinde meydana gelen ve dokuz kişinin hayatını kaybettiği maden kazasının üzerinden bir yıl geçti.

Kazada hayatını kaybedenler bir kez daha rahmetle anılırken CHP Genel Başkanı Özgür Özel elim olay üzerinden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum 'u hedef aldı.

X hesabından yaptığı paylaşımda kazanın üzerinden bir yıl geçmesine rağmen yetkililerin ve ' facianın asıl sorumlusu olduğunu ' ileri sürdüğü Bakan Kurum'un hesap vermediğini savundu.

Özel'e hukuki süreci hatırlattı

Özel'in bu mesnetsiz çıkışına Bakan Kurum'dan cevap geldi.

Bakan Kurum, resmi X hesabından beş madde halinde yaptığı paylaşımda kazaya ilişkin hukuki süreci, muhalefetin deprem bölgesindeki tutumunu hatırlattı.

Türkiye'nin maden kazasına ilişkin tuttuğu yas üzerinden Özgür Özel'in ' sefil bir propaganda ' yürüttüğünü vurgulayan Kurum, " Sizde samimiyetin zerresi olsa Beşiktaş’ta ölüme terk edilen 29 işçimizin, Küçükçekmece’de belediye çukurunda can veren kızımızın, İzmir’de elektrik akımında sokak ortasında hayatını kaybeden vatandaşlarımızın hesabını belediyelerinizden sorardınız. " dedi.

"Bu işler üçlü masada dedikodu yapmaya benzemez"

Bakan Kurum, Özel'e cevap verdiği paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Özgür Özel;

Hukuk, bilirkişi, ilgili mevzuat cevabı ortaya koyduğu halde hala gerçeği eğip bükmek ya kötü niyet ya da cehalettir. BU BİR.

İliç’te hayatını kaybeden vatandaşlar canımızdır, kardeşimizdir, acımızdır. Allah hepsine rahmet etsin. Onlardan geriye kalanlar devletimize emanettir. BU İKİ.

Biz, sizi deprem illerinden, afet bölgelerinden iyi tanırız. Deprem turistleri olarak politik müsamerelerinizi yapıp gittiniz. Ardınıza bile bakmadınız. Ne tek çivi çaktınız ne de bir derde derman oldunuz. Şimdi de milletimizin bir başka yası üzerinden sefil bir propaganda yürütüyorsunuz. BU ÜÇ.

Sizde samimiyetin zerresi olsa Beşiktaş’ta ölüme terk edilen 29 işçimizin, Küçükçekmece’de belediye çukurunda can veren kızımızın, İzmir’de elektrik akımında sokak ortasında hayatını kaybeden vatandaşlarımızın hesabını belediyelerinizden sorardınız. BU DÖRT.

Bu işler üçlü masada dedikodu yapmaya benzemez. Size tavsiyem, Gölge Genel Başkan olarak kendi iç hesaplaşmanız arasında harabeye çevrilmiş, şaibeli kurultay tartışmalarıyla yamalı bohçaya dönmüş siyasetinizi ve kariyerinizi kurtarma çabanıza başka malzeme bulun. BU DA BEŞ."





Sayın Özgür Özel;



Hukuk, bilirkişi, ilgili mevzuat cevabı ortaya koyduğu halde hala gerçeği eğip bükmek ya kötü niyet ya da cehalettir. BU BİR.



İliç’te hayatını kaybeden vatandaşlar canımızdır, kardeşimizdir, acımızdır. Allah hepsine rahmet etsin. Onlardan geriye kalanlar… — Murat KURUM (@murat_kurum) February 13, 2025

Komisyon taslak raporunu tamamladı

Öte yandan İliç'teki maden ocağında meydana gelen kazanın tüm yönleriyle araştırılması ve benzer kazaların önlenmesine yönelik tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonu, taslak raporunu tamamladı.

AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu başkanlığındaki Komisyon tarafından oluşturulan 7 bölüm ve toplam 518 sayfalık taslak raporun sunuş bölümünde değerlendirmelerde bulunan Komisyon Başkanı Uslu, yaşanan olayın, " Önce insan, önce çevre, sonra güvenli madencilik " anlayışının önemini ortaya koyduğunu belirtti.

Güvenliği ön planda tutan daha güçlü yasal düzenlemeler yapılmasının, sürdürülebilir ve güvenli maden üretimi mimarisini geliştirecek eğitim süreçleri düzenlenmesinin ve uygulamaların sıkı şekilde denetlenmesinin elzem olduğunu vurgulayan Uslu, Komisyonun 100 saatlik toplantı takvimi gerçekleştirdiğini ifade etti.

"Afet ve Yer Bilimleri" dersi

Komisyonun 14 bin sayfaya ulaşan bilgi ve belgeyi incelediğini belirten Uslu, raporda güvenli altın madenciliği mimarisi, işçi sağlığı ve iş güvenliği sistematiğinin iyileştirilmesi, çevre sağlığından halk sağlığına kadar olumsuz etkilerin bertarafı gibi çok sayıda konuda çeşitli değerlendirmelerin bulunduğunu bildirdi.

TBMM İliç Maden Kazasını Araştırma Komisyonu, madencilik alanındaki stratejileri belirlemek, stratejilerin takibini, koordinasyonu ve uygulamasını sağlamak amaçlı madencilik faaliyetlerine ilişkin yeni bir kurul yapılandırması için " Madencilik Politikaları Üst Kurulu " oluşturulması önerisinde bulundu.

Öte yandan raporda ilkokuldan itibaren "Afet ve Yer Bilimleri" derslerinin müfredata dahil edilmesinin istendiği de bildirildi.



