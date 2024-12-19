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İliç faciası için 15 yıl hapis talebi

İliç faciası için 15 yıl hapis talebi

04:0019/12/2024, Perşembe
G: 19/12/2024, Perşembe
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İliç maden sahası
İliç maden sahası

Erzincan İliç'teki altın madeninde 9 işçinin toprak altında kalıp yaşamını yitirdiği heyelana ilişkin 5'i tutuklu 43 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. 69 sayfalık iddianame, Erzincan 1'inci Ağır Ceza Mahkemesine sunuldu. İddianamede, SSR adlı şirketin global projeler başkan yardımcısı J.H., Anagold firmasının ülke müdürü C.Y.D., operasyon başkan yardımcısı I.R.G., sürdürülebilir yatırım projeleri müdürü S.S., kıdemli geoteknik mühendisi A.R.K., iş güvenliği sağlığı müdürü S.Ç., operasyon direktörü K.Ö., 2017-2023 dönemleri proje müdürü K.J.R., GRE adlı şirketin tasarım mühendisleri L.Q. ve V.L.L., kontrol mühendisi K.G., INR firmasının proje koordinatörü Ö.A.'nın asli kusurlu oldukları belirtildi. Tüm şüphelilerin ‘Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak’ suçundan 2 yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi. Şüphelilerden altın madenini o dönem işleten şirketin Kanadalı yöneticisi I.R.G. ile C.Y.D. ve K.Ö. hakkında ayrıca "Çevreyi taksirle kirletmek" suçundan adli para ya da toprak, suda veya havada kalıcı etki bırakması halinde 2 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istendi.


#Erzincan
#İliç
#maden

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