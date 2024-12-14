Nitelikli madene denetim kurulu

Erzincan'ın İliç ilçesindeki facianın ardından 'nitelikli' maden sahalarının işletmesi ve denetimi gündeme geldi. Bu kapsamda, mevzuat değişikliğine gidilecek. Değişiklik, yasal düzenleme bazında olacak. Edinilen bilgiye göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı tarafından belirlenecek bir üst kurul tarafından yetkilendirilecek 'bağımsız denetim' firmaları 'nitelikli maden' ocaklarında 'mevzuata uygunluk' denetimi yapacak. Üst denetim kurulu, bu maden yataklarını denetleyecek.





FİRMALAR SORUMLU

Aynı zamanda denetleme firmaların da belirlemesinden ve yetkilendirmesinden sorumlu olacak. Nitelikli maden denetim firmaları da bu madenlerin çıkarıldığı ocakları denetleyecek. Kaynaklar, "Yapı denetim firmalarına benzer maden denetim firmaları oluşturularak madenlerin bu firmalar tarafından denetlenmesi daha doğru olacaktır. Çünkü kamuda bu firmaları denetleyecek kapasitede personel yok. Bu nitelikteki personeller maaş politikası yüzünden kamu sektöründe yer almaktansa özel sektörü tercih ediyor" dedi.





NITELIKLI MADEN NEDIR?

Türkiye madencilik sektöründe çok uzun bir geçmişi olmayan altın ve gümüş gibi değeri yüksek madenler, madencilik literatüründe nitelikli olarak tanımlanıyor. Bu maden alanları da, Türkiye'de kömür madenlerinde uygulanan mevzuata tabi. Bu nedenle, denetleme süreçlerinin Kuzey Amerika ülkelerindeki modern yasal literatürden esinlenerek, yeniden oluşturulacak.



