Bakan Kurum'dan Özgür Özel'in sokak çağrısına tepki: Panik halindeki sorumsuz açıklamalarına son vermeli

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Adıyaman'da iftar programında konuştu Burada önemli açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ndeki yolsuzluk ve terör soruşturmalarıyla ilgili CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in açıklamalarına tepki gösterdi. Kurum "Deprem bölgesinde yaptıkları yetmezmiş gibi, şimdi de Türkiye’nin sokaklarını karıştırmak istiyorlar. Siyaset en başta sorumluluk sahibi olmaktır. Şayet Özgür Özel gerçekten sorumluluk sahibiyse önce panik halindeki sorumsuz açıklamalarına son verecek" ifadelerini kullandı.
Kentteki bir düğün salonunda düzenlenen AK Parti İl Başkanlığı teşkilat ve vefa iftarında konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AK Parti'nin kurulduğu günden bu yana bir vefa hareketi olduğunu söyledi.
Ana muhalefet partisinin yapılan hizmetlere tahammülünün olmadığını dile getiren Bakan Kurum, şöyle devam etti:
"Siyaset en başta sorumluluk sahibi olmaktır"
Bakan Kurum, "Bunlar deprem bölgesinde yaptıkları yetmezmiş gibi Türkiye'nin sokaklarını karıştırmak istiyorlar. Siyaset en başta sorumluluk sahibi olmaktır. Orada 40 düşünüp bir konuşmaktır ve sözün sonuçlarına katlanmaktır. Bu eylemlerde bir kardeşimizin, bir polisimizin burnu kanasa bunun hesabını kim verecek?" diye konuştu.
Programa, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, milletvekilleri ve partililer katıldı.