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Sokakları terörize edenler emellerine ulaşamayacak: 97 şüpheli gözaltına alındı

Sokakları terörize edenler emellerine ulaşamayacak: 97 şüpheli gözaltına alındı

23:4021/03/2025, Cuma
G: 22/03/2025, Cumartesi
DHA
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İzinsiz gösterilerde 97 şüpheli gözaltına alındı.
İzinsiz gösterilerde 97 şüpheli gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmasını protesto etmek amacıyla gerçekleştirilen izinsiz gösterilerde 97 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Polislerimiz, sabır ve sağduyuyla aziz milletimizin huzur ve güvenini tehdit edenlere, provokasyonlara, vandallığa geçit vermedi, vermeyecek. Sokakları yaptıkları çağrılarla terörize etmeye çalışanlar emellerine asla ulaşamayacak. Bu geceki gösterilerde, 2911 sayılı Kanun'a muhalefet, kamu malına zarar verme ve görevi yaptırmamak için direnme suçlarından 97 şüpheli gözaltına alındı. Huzur ve güvenliğimizin teminatı olan polislerimiz gece gündüz demeden görevlerinin başındalar."


#İBB
#Ekrem İmamoğlu
#Gözaltı

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