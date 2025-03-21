Saraçhane'de maskeli provokatörler polislere saldırdı: Dört polis yaralandı

Saraçhane'de, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik soruşturmaları protesto etmek için izinsiz şekilde Taksim'e yürümek isteyen ve polis ekiplerine saldıran göstericilere müdahale edildi. Yüzleri maskeli provokatörler polis ekiplerine su şişesi, tahta parçaları ve meşale gibi materyaller fırlattı, yaşanan olayda biri kadın dört polis yaralandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 90 şüphelinin gözaltına alındığı soruşturmaları protesto etmek amacıyla Saraçhane'deki toplanmalar sürüyor.
Gruptakilerin bekleyişi devam ediyor.
"DÜNKÜ GÖSTERİLERDE 16 POLİS YARALANDI, 53 ŞAHSA İŞLEM YAPILDI"
Öte yandan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, dünkü saldırılarda 16 polisin yaralandığını duyurdu.
Ayrıca gösterilerde 53 şahsa, 2199 sayılı kanuna muhalefet, kamu malına zarar verme ve görevi yaptırmamak için direnme suçlarından işlem yapıldı.