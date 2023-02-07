Bakan Muş: Kilis'te enkaz altında kimse kalmadı arama kurtarma faaliyetleri sona erdi

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlere ilişkin Kilis'te incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

Bakan Muş, burada yaptığı açıklamada şunları kaydetti;

İhtiyaç sahiplerine gerekli gıda, giyinme, barınma imkanları sunulmaya çalışılıyor. Devletin tüm imkanları seferber edilmiştir. Depremin çok geniş bir alanda etkisini gösterdiği için yardımların intikal etmesi, hava koşulları çalışmaları zorlaştırdığı görülmektedir.

"22 vefat var"

Kilis'te toplam 466 yaralımız var. Bunların şu an itibarıyla 30'u serviste 14'ü yoğun bakımda. Kalan vatandaşlarımız taburcu edildi. 22 vefat var Kilis ilimizde. Şu an itibarıyla valiliğimiz koordinasyonunda hasar tespit çalışmaları sürdürülmekte. 138 binanın ağır hasarlı olduğu, 119 binanın yıkık olduğu, 20 binanın az hasarlı olduğu ilgili birimlerce tespit edildi. Enkaz altında herhangi bir vatandaşımız bulunmamaktadır.

"Hasar tespit çalışmaları sürüyor"

Kilis, şu an hasar tespit çalışmalarını yapmakta, hayat burada yavaş yavaş normale dönmeye başlayacak. Vatandaşlarımızdan ricamız şudur, hasarlı binalardan uzak durmaları, dikkatli olmaları ve bir dikkatle hayatı da sürdürmemiz gerekiyor. Esnafımızın özellikle buradaki ağır hasarlı, yıkık, hasarlı binalardan uzak durarak bir taraftan da esnafın faaliyetlerine devam etmesi gerekiyor. Onların da dikkatli bir şekilde çalışmalarını ticari faaliyetlerini sürdürmesi esnafımızın da işletmelerini açarak buradaki ekonomik faaliyetlerine başlamasını da bir taraftan temin etmeyi sağlamaya çalışıyoruz.

Kilis kendi yaralarını çok hızlı şekilde sarıyor. Bir taraftan hemen civar illerdeki ihtiyaç noktalarında buradan Kilis ilimiz destek çıkmaya çalışacak. Koordinasyon halindeyiz elimizdeki imkanlar neyse oralara da sunulmaya çalışılıyor. Şu an itibarıyla Kilis ilinde arama faaliyetlerimiz sona ermiştir. Enkaz altında hiç bir vatandaşımız kalmamıştır. Vefat eden vatandaşlarımız toprağa verilmiştir. Geri kalan vatandaşlarımızın sağlığına sıhhatine kavuşması için sağlık ekiplerimiz tüm çalışmalarını sürdürmektedirler. Kilis normale doğru yavaş yavaş dönecektir.







