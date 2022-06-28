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POLİTİKA

Bakan Nebati'den var olan projeleri vaat eden Kılıçdaroğlu'na yanıt: Anlaşılan icraatlerimizin hızına yetişemiyorsunuz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugünkü grup toplantısında 'çiftçilere bedava elektrik' vaadini tekrarladı. İktidarı hedef alarak "Bizi dinleselerdi güneş enerjisiyle onların yapması lazım." diyen Kılıçdaroğlu'na yanıt Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den geldi. Sosyal medya hesabından bir video paylaşan Bakan Nebati, "Anlaşılan bizim somut icraatlerimizin hızına yetişip takip etmekte güçlük çekiyorsunuz. Bugünkü konuşmanızda ileriye dönük vaat ettikleriniz, bizim zaten somut adımlar atarak çoktan başlatmış olduğumuz projeler." ifadesini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bakan Nebatiden var olan projeleri vaat eden Kılıçdaroğluna yanıt: Anlaşılan icraatlerimizin hızına yetişemiyorsunuz
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında altı büyük ilde çiftçiye elektriği bedava vereceklerini iddia etti.

"Bizi dinleseler, güneş enerjisiyle onların yapması lazım. Oy alacaklar çünkü. Ama dinlemiyorlar." diyen Kılıçdaroğlu, "Çünkü onlar çiftçiden, üreticiden ve alın terinden yana değil; lobilerden yana. Doğal gaz, kömür lobisi, diğer lobiler var. Ama biz halktan, üretimden, alın terinden, çiftçiden, besiciden yanayız. O nedenle onları destekleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

"ANLAŞILAN HIZIMIZA YETİŞEMİYOR"

Kılıçdaroğlu'na yanıt Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den geldi.

Sosyal medya hesabından söz konusu projeyi anlattığı bir videosunu paylaşan Bakan Nebati, "Anlaşılan bizim somut icraatlerimizin hızına yetişip takip etmekte güçlük çekiyorsunuz. Bugünkü konuşmanızda ileriye dönük vaat ettikleriniz, bizim zaten somut adımlar atarak çoktan başlatmış olduğumuz projeler." ifadesini kullandı.

Bakan Nebati'den var olan projeleri vaat eden Kılıçdaroğlu'na yanıt: Anlaşılan icraatlerimizin hızına yetişemiyorsunuz
OYNAT 01:52
Bakan Nebati'den var olan projeleri vaat eden Kılıçdaroğlu'na yanıt: Anlaşılan icraatlerimizin hızına yetişemiyorsunuz
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugünkü grup toplantısında 'çiftçilere bedava elektrik' vaadini tekrarladı. İktidarı hedef alarak 'Bizi dinleseler, güneş enerjisini onların yapması lazım.' diyen Kılıçdaroğlu'na yanıt Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den geldi. Sosyal medya hesabından bir video paylaşan Bakan Nebati, 'Anlaşılan bizim somut icraatlerimizin hızına yetişip takip etmekte güçlük çekiyorsunuz. Bugünkü konuşmanızda ileriye dönük vaat ettikleriniz, bizim zaten somut adımlar atarak çoktan başlatmış olduğumuz projeler.' ifadesini kullandı.

"PROJENİN DETAYLARINA GÖZ ATABİLİRSİNİZ"

Bakan Nebati, projenin detaylarının yer aldığı bir görseli de paylaşarak şunları söyledi:

"Sayın Genel Başkan daha önce açıkladığımız projenin detayları için Bakanlığımızın paylaşımına göz atabilirsiniz."

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