Bakan Nebati'den var olan projeleri vaat eden Kılıçdaroğlu'na yanıt: Anlaşılan icraatlerimizin hızına yetişemiyorsunuz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında altı büyük ilde çiftçiye elektriği bedava vereceklerini iddia etti.
"Bizi dinleseler, güneş enerjisiyle onların yapması lazım. Oy alacaklar çünkü. Ama dinlemiyorlar." diyen Kılıçdaroğlu, "Çünkü onlar çiftçiden, üreticiden ve alın terinden yana değil; lobilerden yana. Doğal gaz, kömür lobisi, diğer lobiler var. Ama biz halktan, üretimden, alın terinden, çiftçiden, besiciden yanayız. O nedenle onları destekleyeceğiz." ifadelerini kullandı.
"ANLAŞILAN HIZIMIZA YETİŞEMİYOR"
Kılıçdaroğlu'na yanıt Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den geldi.
Sosyal medya hesabından söz konusu projeyi anlattığı bir videosunu paylaşan Bakan Nebati, "Anlaşılan bizim somut icraatlerimizin hızına yetişip takip etmekte güçlük çekiyorsunuz. Bugünkü konuşmanızda ileriye dönük vaat ettikleriniz, bizim zaten somut adımlar atarak çoktan başlatmış olduğumuz projeler." ifadesini kullandı.
"PROJENİN DETAYLARINA GÖZ ATABİLİRSİNİZ"
Bakan Nebati, projenin detaylarının yer aldığı bir görseli de paylaşarak şunları söyledi:
"Sayın Genel Başkan daha önce açıkladığımız projenin detayları için Bakanlığımızın paylaşımına göz atabilirsiniz."
Sayın Genel Başkan daha önce açıkladığımız projenin detayları için Bakanlığımızın paylaşımına göz atabilirsiniz.☺️https://t.co/Um7bkCjBTv
Sayın Genel Başkan daha önce açıkladığımız projenin detayları için Bakanlığımızın paylaşımına göz atabilirsiniz.☺️https://t.co/Um7bkCjBTv— Dr.Nureddin NEBATİ🇹🇷 (@NureddinNebati) June 28, 2022