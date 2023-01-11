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EĞİTİM

Bakan Özer: Ortaöğretimde okullaşma oranı yüzde 95,97'ye yükseldi

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ortaöğretimde okullaşma oranının yüzde 95,97'ye çıktığını açıkladı.

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Bakan Özer: Ortaöğretimde okullaşma oranı yüzde 95,97ye yükseldi
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 'Eğitimle Yeniden Buluşma' projesi kapsamındaki 2'nci değerlendirme toplantısına katıldı.

Ankara'nın Gölbaşı Mogan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'nde düzenlenen toplantıya Ağrı, Antalya, Batman, Bursa, Hatay, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Van il ve ilçe milli eğitim müdürleriyle Bakanlık yöneticileri katıldı.

"Okullaşma oranı yüzde 95,97'ye yükseldi"

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 4 Ocak'ta başlayan projenin daha 1 hafta olmadan meyvelerini vermeye başladığını kaydederek, proje sayesinde ortaöğretimdeki okullaşma oranının yüzde 95,97'ye yükseldiğini duyurdu.

Geçen aylarda 868 bin kız çocuğunun okullara erişemediği yönünde gerçeği yansıtmayan iddiaların yayıldığını belirten Bakan Özer, İçişleri Bakanlığı'nın kayıtları ve diğer kayıtlar karşılaştırılıp yoğun çalışma yapıldığını, sayının 280 bin civarında olduğunun ortaya çıktığını kaydetti.

"Hiçbir öğrencimizi, hiçbir kardeşimizi kaybetmek istemiyoruz"

Mart ayının sonuna kadar ortaöğretimdeki okullaşma oranlarının yüzde 99'a çıkarılmasını hedeflediklerini belirten Özer, "Hiçbir öğrencimizi, hiçbir kardeşimizi kaybetmek istemiyoruz. Biz memleketimizin tüm çocuklarının eğitimle buluşması için Bakanlık olarak, siz değerli arkadaşlarımızla birlikte sahada olup bu sorunu çözmek için mücadele edeceğiz." dedi.

Toplantıya katılan il ve ilçe milli eğitim müdürleri de bölgelerinde yürüttükleri çalışmalarla sahada karşılaştıkları problemleri iletme imkanı buldu. Bakan Özer, çocukların daha kaliteli eğitim alabilmeleri için her türlü desteği vermeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

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